[{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. ","shortLead":"Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem...","id":"20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec20e8-8bff-410d-8827-13bde1f8c9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_xbox_game_pass_pc_microsoft_elofizetes","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után, és ez sokaknak nem tetszik, hiszen nincsen szükségük az alkalmazásra, ami viszont nem törölhető.","shortLead":"Újabb bloatware-rel (azaz a fejlesztő által előzetesen telepített appal) bővült a Windows 10 a májusi frissítése után...","id":"20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed7e797-12d7-4094-aa05-64eb885b7790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6393764e-39c4-4017-aba4-720d4d89f3cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_your_phone_telefon_app_bloatware_a_windows10_majusi_frissiteseben","timestamp":"2019. május. 30. 09:03","title":"Törölhetetlen programot tett a Microsoft a Windowsba, és ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Március, április eleji éjszakai fagyok nem tettek jót a termésnek, a májusi esőzés pedig gyümölcshulláshoz vezetett. ","shortLead":"Március, április eleji éjszakai fagyok nem tettek jót a termésnek, a májusi esőzés pedig gyümölcshulláshoz vezetett. ","id":"20190531_Kevesebb_cseresznye_lesz_iden_de_az_is_dragabb_lesz_mint_a_tavalyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f7de-5688-4ade-9697-b5494ece12ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Kevesebb_cseresznye_lesz_iden_de_az_is_dragabb_lesz_mint_a_tavalyi","timestamp":"2019. május. 31. 05:20","title":"Kevesebb cseresznye lesz idén, de az is drágább lesz, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","shortLead":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","id":"20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a738586-5b42-4fef-8a34-bd99891d294f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","timestamp":"2019. május. 29. 16:13","title":"Padlóra küldte az eső a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4c1ed-8a38-4731-80e4-c0c08fd138c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed610924-8a34-4657-8cb9-601aff5f9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Ki_hova","timestamp":"2019. május. 30. 08:30","title":"Marabu FékNyúz: Ki hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","shortLead":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","id":"20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9170db-74cb-4310-ad5a-c7a413807f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","timestamp":"2019. május. 30. 15:54","title":"Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","shortLead":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","id":"20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99af70-d1c4-4622-b933-0d3a7b10abd3","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","timestamp":"2019. május. 31. 08:20","title":"Conte az Inter új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc24e3-474c-4490-adf3-9802e74b8ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai turistákat utaztató cég 16 családtagot hoz Magyarországra.","shortLead":"A dél-koreai turistákat utaztató cég 16 családtagot hoz Magyarországra.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_del_koreai_turistak_csaladtagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc24e3-474c-4490-adf3-9802e74b8ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268fcc30-73ab-4699-8c51-f9e7c81bc0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_del_koreai_turistak_csaladtagok","timestamp":"2019. május. 30. 09:39","title":"Budapestre jönnek a hajóbaleset áldozatainak rokonai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]