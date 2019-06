A baloldal elhanyagolta saját hagyományos választóit, és inkább olyan ügyekre koncentrált, mint a jogegyenlőség, a társadalmi nem, az etnikai csoportok helyzete; ezek fontosak ugyan, de ezzel átengedte a terepet a jobboldali populizmusnak – mondta a BrainBar keretében tartott előadásában a The Economist magyarországi tudósítója. Adam LeBor ezzel együtt úgy érzi, a populista hullám Európában már tetőzött. Korábban ő maga is híve volt annak, hogy Nagy-Britannia elszakadjon az Európai Uniótól, de a megállapodás nélküli Brexitet katasztrófának tartja.

hvg.hu: Mi lesz most, hogy Theresa May miniszterelnök lemondott? Nagy-Britannia kilép, vagy marad az Európai Unióban?

Adam LeBor: Néhány héttel ezelőtt még azt gondoltam, hogy a Brexitet hosszabb ideig jegelik, igyekeznek megszabadulni tőle. Három szavazást is tartottak róla, mindannyiszor elutasította a brit parlament, hogy elfogadja az Európai Unióval kötött megállapodást. De azóta nagyon figyelemreméltó fejlemény történt a brit politikában. Hat hét alatt kiemelkedett egy olyan párt, amely korábban nem is létezett, amelynek nincs programja, egyetlen témája a brit kilépés az Európai Unióból. Ez a párt széles kört fog át, a konzervatívok egyik korábbi képviselőjétől az egykor forradalmi kommunista párt tagjáig, és most annyi helyet foglal el az Európai Parlamentben, mint a német kereszténydemokrata pártok.

hvg.hu: Igen, pontosan 29 helyet hely jutott nekik is. Mi történt Nagy-Britanniában? Régebben elképzelhetetlen volt, hogy program és érdemi mondandó nélküli párt tényező legyen.

Adam LeBor: A választási eredmény valóban megdöbbentő. Az emberek úgy érezték, becsapták őket, márpedig az árulás veszélyes bűn a politikában. Annyira csalódottak, hogy az egész politikai elitet elutasították, és új pártokra szavaztak. Ez egyértelmű. A referendum során azt mondták nekik, szavazzatok, és a döntést mi végrehajtjuk. Ők pedig szavaztak, ám a parlament nem teljesítette az akaratukat. Politikai vákuum keletkezett, az emberek látták, hogy ez a rendszer nem működik. Ha pedig így van, mást kell keresnünk.

hvg.hu: Csakhogy Toby Haynesnek a „Brexit – háborúban mindent szabad” című filmjéből kiviláglik, hogy a népszavazás előtt miképp manipulálták a választókat.

Adam LeBor: Ezt nem nevezném manipulációnak. A demokratikus politikai rendszerben a kampány során valamennyi tábor azonos eszközöket használhat, ha meg akarja győzni az embereket, hogy rájuk szavazzanak. Nem fogadom el, hogy a brit választókat manipulálták, nagyon magas volt a részvétel, az egyik legmagasabb a brit történelemben, és a többség a kilépésre szavazott.

hvg.hu: Ezzel együtt meghökkentő, hogy olyan párt törhetett az élre, amelyik egyetlen szót sem ejtett közügyekről, például egészségügyről, oktatásról, nemzetközi kapcsolatokról, belügyekről, hanem beérte a kilépéssel. Ez ma elég?

Adam LeBor: Erre igen. Hiszen nem általános választásokat tartottak Nagy-Britanniában, hanem arról döntöttek, kik képviseljék az Európai Parlamentben, amely meglehetősen kevés hatalmat birtokol, hiszen a legfontosabb döntéseket az Európai Tanács hozza meg. Az európai parlamenti választás gyakran a protestszavazatok terepe. Egy általános választáson a Brexit Pártnak is ki kellett volna rukkolni részletes politikai programmal, de ilyen nem létezik. Mert hogyan is helyezkedhetne belpolitikai ügyekben azonos álláspontra a korábbi konzervatív miniszter a forradalmi kommunistával. Csak egyetlen dologban értettek egyet. Hat hónap múlva a Brexit Párt akár el is tűnhet, vagy benne lehet egy koalíciós kormányban. Érdekes idők várnak ránk a brit politikában.

hvg.hu: Mi lesz Skóciával? Újabb népszavazást tartanak?

Adam LeBor: Skóciában újra elővették a függetlenség ügyét. Remélem, bent marad Nagy-Britanniában, amely számomra elképzelhetetlen Skócia nélkül. Nagyon kevéssé valószínű, hogy Skóciának megengedik a csatlakozást az Európai Unióhoz, mert függetlenségi törekvések más országokban is vannak. Spanyolországban a baszkok miatt lehet aggódni, és Olaszországban is van rossz példa, hiszen az Északi Liga is kiszakítana egy darabot. Az európai politikai rendszer nem üdvözli ezeket a függetlenségi törekvéseket.

hvg.hu: Meglep, hogy ennyire szorít Európa egységéért, hiszen korábban ön is támogatta a Brexitet. Most mégis fontosnak tartja, hogy Európa erős maradjon?

Adam LeBor: Hiszek az erős Európában, azt akarom, hogy Európa erős és egészséges maradjon. De nem gondolom, hogy Európa csak az Európai Unióból áll. Hanem szuverén nemzetállamokból, amelyek ellenőrzik a határaikat, megőrzik saját jogrendjüket. Ez nem Európa-ellenesség. Szeretem Európát, egész életemet itt éltem le, de az a véleményem, hogy Nagy-Britannia földrajzilag nem kapcsolódik hozzá. Európa szomszédja, csak fél viszonya van vele, nem vezette be az eurót, nem tagja a schengeni övezetnek. Észszerűnek látszott, hogy kimaradjon. De be kell ismernem, nem tudtam elképzelni, hogy a Brexittel milyen komplex és nehéz folyamat vár ránk. Azt hittem, ha kilépünk, erős marad a kapcsolatunk Európával. Ehelyett a Brexit szétszakította az országot.

hvg.hu: Hogyan képzelte, hogy a brit gazdaság a nemzetközi értékláncból kimaradhat?

Adam LeBor: Soha nem támogattam a megállapodás nélküli kilépést, a szelíd elszakadás pártján álltam. Ennek lényege, hogy bent kellene maradnunk a közös piacban, a vámunióban, csak kicsit hátrébb lépünk, a szuverenitás irányába. Soha nem akartam kilépés nélküli Brexitet, most már tudom, hogy az katasztrófa lenne.

hvg.hu: Most viszont megnőtt az esélye.

Adam LeBor: Igen, a megállapodás nélküli kilépésnek nagy a veszélye. Sokan, akik a Brexitre szavaztak, ezzel nem voltak tisztában.

hvg.hu: Március 29-én Londonban a Brexit hívei hatalmas demonstrációt tartottak, a szónokok azt harsogták, nem azért mondanák fel az uniós alapszerződést, hogy másik szerződést kapjanak a nyakukba.

Adam LeBor: Nagyon kedvezőtlen fordulat, hogy az álláspontok megkeményedtek. Én mindig is a puha megoldást szorgalmaztam, nem voltam EU-ellenes.

hvg.hu: Hogyan alakulhat Írország és Észak-Írország viszonya? A megállapodás tervezete csak haladékot ad a rendezésre.

Adam LeBor: Eddig azt hittük, az 1998-as Nagypénteki egyezménnyel az ír probléma nagy részét megoldottuk. Írország többé-kevésbé békés, bár a közelmúltban szörnyűséges módon meggyilkoltak egy újságírót. És most minden régi konfliktus újraéledhet. Ez az egyik ok, amiért Leo Varadkar ír miniszterelnök az Európai Unióval folytatott tárgyalásai során nagyon ellenez mindent, ami a Nagypénteki egyezményt megbolygatná. Az a baj, hogy a kilépés nélküli Brexittel ez is veszélybe került.

hvg.hu: Hogyan értékeli az európai parlamenti választásokat? Sokan azt várták, hogy a populizmus hulláma elsodorja a régi elitet, de ez nem jött be, a szélsőséges pártok, néhány kivételtől eltekintve, nem erősödtek meg.

Adam LeBor: Számomra világos, hogy néhány ügyet Franciaországban nem kezeltek jól, például a munkanélküliséget, a dolgozók jogait, a gazdasági biztonságot, Németországban pedig a migrációt. De a populizmus már tetőzött, nem vert nagy hullámokat. Nem örültem neki, hogy Donald Tusk bizottsági elnök Brexit-vakcináról beszélt, azt fejtegetve, hogy az EP-kampány során a Brexit úgy hatott a kontinens populista erői ellen, mint egy oltószer; az emberek látták a felfordulást, és azt mondták, forduljunk vissza azokhoz a centrista pártokhoz, amelyeket ismerünk. Tény, hogy most sokkal stabilabb a helyzet.

hvg.hu: Nemcsak a radikális jobboldali pártok erősödtek meg Európában, hanem a zöldek, liberálisok is. Átírják a szavazók a politikai térképet?

Adam LeBor: Nagy-Britanniában is megugrott a zöldek és a liberálisok támogatása, nemcsak a Brexit Párté. Ennek az lehet az oka, hogy a választók tisztább válaszokat akarnak. A kétpárti rendszernek vége van, amelyben a tory a főnököké, menedzsereké, a Labour pedig a munkásoké. Új korszak kezdődik, és ez jó. A Brexit-káosz oda vezetett, hogy többosztatú politikai rendszer alakult ki, amely átfogja a világ teljességét. Ránk is fér, mert nagyon komplex világban élünk. A klíma, a környezetvédelem például hatalmas ügy, húsz éve a zöld mozgalom még csak egy perempárt volt, ma nem az. Húsz éve a Brexit is az volt, ki hitte volna akkor, hogy Nigel Farage meg tudja lovagolni? Bár az a véleményem, hogy a Brexit több annál, mint aminek látszik, benne foglaltatik például a globalizáció, az ipar visszaszorulása. Utóbbihoz köthető a brit Munkáspárt összeomlása, hagyományos témáikat a szélsőbal vette át. Nagyon bonyolult a helyzet, ám ebből új dolgok születnek.