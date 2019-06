Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója után fontos megállapodás született a Huawei és az orosz TMS telekommunikációs cég között.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozója után fontos megállapodás született a Huawei és...","id":"20190607_huawei_oroszorszag_5g_halozat_vlagyimir_putyin_hszi_csin_ping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc403a7-f6ee-406d-bf39-8b659602be0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_huawei_oroszorszag_5g_halozat_vlagyimir_putyin_hszi_csin_ping","timestamp":"2019. június. 07. 10:33","title":"Visszaüt az amerikai bojkott? Oroszországban épít 5G-hálózatot Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik felfedezője.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. június 5-én született John Couch Adams angol matematikus és csillagász, a Neptunusz egyik...","id":"20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593a767-d9f6-4a42-922b-76957d84a03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_200_eve_szuletett_john_couch_adams_neptunusz_felfedezoje","timestamp":"2019. június. 05. 14:03","title":"200 éve született az ember, aki megsejtette, hogy van odakint egy 8. bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után viszont kiderült, másról van szó.","shortLead":"Az előzetes vizsgálatok alapján agydaganatot állapítottak meg a 42 éves New York-i Rachel Palmánál, a műtét után...","id":"20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad170b5-c83e-4172-acaa-4b270b61103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfeca0e-d987-4927-86ef-7cebca4d9b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_rachel_palma_agydaganat_szalagfereg_betegseg","timestamp":"2019. június. 06. 08:03","title":"Azt hitték az orvosok, agydaganatot operálnak, de egészen mást találtak a nő fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig kemény legény.","shortLead":"Még mindig kemény legény.","id":"20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4392027-6d5a-44d1-ad81-b9ddfb50ad99","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","timestamp":"2019. június. 06. 10:59","title":"Egy 97 éves ejtőernyős veterán ismét ugrott a normandiai partraszállás évfordulóján - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","shortLead":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","id":"20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5868d-0d90-4d83-b434-87133b03f800","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","timestamp":"2019. június. 07. 12:32","title":"Milliókat vehet ki a kormány a színészek zsebéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi így ünnepeljük a 40. születésnapunkat.","shortLead":"Mi így ünnepeljük a 40. születésnapunkat.","id":"20190606_hvg40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e015b-cd3a-4af0-b0e6-2b7352348274","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_hvg40","timestamp":"2019. június. 06. 20:36","title":"Manilától Rogán Cecíliáig: megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatásának kudarca miatt.

","shortLead":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét...","id":"20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3846bd-986f-4ca4-88a8-510924782773","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","timestamp":"2019. június. 07. 05:44","title":"Ma távozik Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés erre már rá is bólintott. Borkai Zsolt polgármester javaslatát a szocialistákon kívül mindenki megszavazta. Az összeg nem nagy, de a nyílt fideszes támogatáson kiakadt a helyi MSZP.","shortLead":"A győriek (köz)pénzéből költenek a Fidesz bevett rendezvényének számító Bálványosi Nyári Szabadegyetemre, a közgyűlés...","id":"20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7ec52c-e062-4988-b716-ff8a32558dce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Borkai_Zsolt_attolta_A_gyoriek_penzebol_koltenek_Orban_hazi_szabadegyetemere","timestamp":"2019. június. 07. 05:55","title":"Borkai Zsolt áttolta: A győriek pénzéből költenek Orbán házi szabadegyetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]