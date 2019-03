Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem tudni, mikor lép ki az ország, és az sem, hogy hogyan, a parlament alternatív megoldásait sem támogatták ugyanis a képviselők.","shortLead":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem...","id":"20190327_brexit_halasztas_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605435c-6ca3-44f8-8810-8e7bbaac67a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_halasztas_szavazas","timestamp":"2019. március. 27. 22:23","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","id":"20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42473a58-a855-499a-b748-46484d850e6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","timestamp":"2019. március. 27. 12:50","title":"Weber: EU-ellenes pártoknak nem szabad uniós pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat jelenítsenek meg a kijelzőn a televízió kikapcsolt állapotában. A funkció hírekhez, időjárási adatokhoz vagy akár családi képekhez, zenékhez is közvetlen hozzáférést biztosít akkor is, amikor a felhasználók éppen nem aktívan nézik a televíziót.","shortLead":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat...","id":"20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d902fbc0-b76c-4450-a98f-d40f3e644cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","timestamp":"2019. március. 28. 12:03","title":"Látta már? Új mód került a Samsung tévéibe, akkor is mutatnak valamit, ha ki vannak kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal összehangolták\". ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal...","id":"20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bebd5c-7932-4dc3-83a7-446090cfeb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 06:07","title":"Két hónapon belül vádemelés jöhet a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen kedvezményben.","shortLead":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen...","id":"20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b7609-86aa-4c31-b0ff-dc47f8727c50","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","timestamp":"2019. március. 27. 15:37","title":"Brüsszel: Nincsenek migránsokat segítő, név nélküli bankkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dec87e-2414-4414-972b-30b16bfc888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82224dc4-e8f6-4970-b1cc-d7f04bf7f301","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Magyarazkodik_az_ugyeszseg_a_hvghu_Czegledy_Csabarol_szolo_cikke_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 20:55","title":"Reagált az ügyészség a hvg.hu Czeglédy Csabáról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem érti a kormányoldali lap főszerkesztője, hogyan kerülhettek a hvg.hu-hoz azok a nyomozati iratok, amik alapján lelepleződött, hogyan avatkoztak be a Czeglédy Csaba elleni büntetőügybe. Sőt, szerinte az informátor beleegyezett, hogy feladják a hatóságoknak. A felfedett forrás pont ennek az ellenkezőjét mondta lapunknak, miért is egyezett volna bele az MSZP-s, hogy jelentsék Polt Péternek, ő szállítja az infókat.","shortLead":"Nem érti a kormányoldali lap főszerkesztője, hogyan kerülhettek a hvg.hu-hoz azok a nyomozati iratok, amik alapján...","id":"20190327_Bekoptek_az_informatorukat_de_meg_a_PestiSracoknak_all_feljebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e14217-dd28-4078-b5f6-64e7b708b4c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Bekoptek_az_informatorukat_de_meg_a_PestiSracoknak_all_feljebb","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Beköpték saját informátorukat, de még a PestiSrácoknak áll feljebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió tagállamaiban. ","shortLead":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió...","id":"20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2596c4-5328-4851-b010-80e04b1b7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","timestamp":"2019. március. 27. 18:43","title":"Majdnem kétmilliárdot ad a jövő tanévben is az EU iskolatejre és gyümölcsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]