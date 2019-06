Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is közreadta a Chrome böngésző legújabb, 75-ös verzióját, amit mobilra és asztali gépre is le lehet tölteni.","shortLead":"A Google hivatalosan is közreadta a Chrome böngésző legújabb, 75-ös verzióját, amit mobilra és asztali gépre is le...","id":"20190606_google_chrome_75_bongeszo_android_mobil_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aeecf-e8be-404c-b4b3-83c30ca53d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_chrome_75_bongeszo_android_mobil_szamitogep","timestamp":"2019. június. 06. 15:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá a böngészőre, sok hasznos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet újjáéledése miatt.","shortLead":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet...","id":"20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b5a3d-bbe1-495e-9080-4deb305c8348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","timestamp":"2019. június. 07. 09:48","title":"Mi van a németekkel? Úgy veszik a dízeleket, mintha 10 évvel ezelőtt volnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e2398d7-c561-4a24-9357-aae2e17fa643","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Viták és töredékek – szlovák konceptualizmus Budapesten / Leleplezés vagy igazságtétel? – kiállítás Pauer Gyula „szépségakciójáról” / Black Power – afroamerikai művészet Los Angelesben / Rekordok nyomában – David Hockney és Jeff Koons / Radikális kívülálló – Julius Meier-Graefe és a kánonkritika / Bepótlandó németóra – kiállítás Emil Nolde náci múltjáról / Az eltűnt médiaművészet nyomában – beszélgetés Mélyi Józseffel

","shortLead":"Viták és töredékek – szlovák konceptualizmus Budapesten / Leleplezés vagy igazságtétel? – kiállítás Pauer Gyula...","id":"20190607_Megjelent_a_Muerto_2019_juniusi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e2398d7-c561-4a24-9357-aae2e17fa643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90e9159-57c0-4570-9d8a-63e7269ea852","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190607_Megjelent_a_Muerto_2019_juniusi_lapszama","timestamp":"2019. június. 07. 12:33","title":"Megjelent a Műértő 2019 júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében, hogy a felhasználók a legjobbat tudják kihozni a két vállalat immár összekapcsolt szolgáltatásából.","shortLead":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében...","id":"20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fffa80-e1ad-43c2-a725-0b7d0561b8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","timestamp":"2019. június. 06. 18:33","title":"Szokatlan szövetségre lép a Microsoft és az Oracle az Amazon és a Google ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő távozásával azonban a helyzet még kiszámíthatatlanabbá válik – az Egyesült Királyságban és az EU-ban is.","shortLead":"A Brexit körül kialakult patthelyzet feloldását remélte mindenki attól, hogy lemond Theresa May. A brit kormányfő...","id":"20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c45a4-44f1-472b-9308-325a783a927d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_theresa_may_brexit_toryk_boris_johnson","timestamp":"2019. június. 07. 16:15","title":"Lemondott Theresa May – a kormányfő, aki rendet akart, és zűrzavart hagy maga után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f14413-328d-4c3c-84c0-6d54b05ae38e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senkinek nem esett baja, csak a toronynak.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, csak a toronynak.","id":"20190607_Olajfurotoronynak_utkozott_egy_hajo_a_norveg_partoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f14413-328d-4c3c-84c0-6d54b05ae38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cd752f-a2c8-47d5-a3fc-768e1f6ad2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Olajfurotoronynak_utkozott_egy_hajo_a_norveg_partoknal","timestamp":"2019. június. 07. 09:33","title":"Olajfúrótoronynak ütközött egy hajó a norvég partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","shortLead":"Nem hatotta meg a nők petíciója. ","id":"20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0320a99a-2ba7-406c-952a-fc4812e6f67d","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_japan_miniszter_szerint_igenis_magassarkut_kell_hordani_a_munkahelyen","timestamp":"2019. június. 06. 17:37","title":"A japán miniszter szerint igenis magassarkút kell hordani a munkahelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","shortLead":"Megkezdték a múlt szerdán elsüllyedt kirándulóhajó kiemelésének előkészítését. ","id":"20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a59761-1723-447c-91c1-f3c376b5c2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Lezarjak_a_Hableany_ablakait_hogy_a_benne_levo_aldozatok_ne_essenek_ki_a_kiemeles_kozben","timestamp":"2019. június. 06. 16:42","title":"Lezárják a Hableány ablakait, hogy a benne lévő áldozatok ne essenek ki a kiemelés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]