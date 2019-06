Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forintos) költségvetésű misszió azért rekedt meg, mert a gépi geológus nem tud tovább fúrni.","shortLead":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8...","id":"20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed79b52-73ce-49e9-b6dd-d2d6ab32bd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","timestamp":"2019. június. 10. 16:03","title":"Nem mozdul a Marsra küldött robotvakond, de van egy ötlet a felélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának több tízmilliárd eurót kellene fizetnie, amikor a brexit eredményeként kilép majd az EU-ból, ám a lemondott kormányfő, Theresa May helyéért folytatott verseny fő esélyese, Boris Johnson bejelentette, vissza akarja tartani a kifizetést. Ahogy mondta, „nagyobb egyértelműséget” akar látni brexit-ügyben, és jobb feltételeket akar kiharcolni London számára.","shortLead":"Nagy-Britanniának több tízmilliárd eurót kellene fizetnie, amikor a brexit eredményeként kilép majd az EU-ból, ám...","id":"20190609_A_brit_kormanyfoeselyes_nem_fizetne_ki_a_brexit_valasi_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bb65fe-84ff-437a-aa6a-a2e5050b8cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_A_brit_kormanyfoeselyes_nem_fizetne_ki_a_brexit_valasi_penzt","timestamp":"2019. június. 09. 09:17","title":"A brit kormányfőesélyes nem fizetné ki a brexit válási pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05515a-393b-41ff-a1fe-f7b55f520bb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már villanyfényes mérkőzéseket is rendeznek a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már villanyfényes mérkőzéseket is rendeznek a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20190609_roland_garos_sport_vilagitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b05515a-393b-41ff-a1fe-f7b55f520bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b094ea-d45a-4e58-8388-303745783131","keywords":null,"link":"/sport/20190609_roland_garos_sport_vilagitas","timestamp":"2019. június. 09. 15:57","title":"Jövőre olyan jön a Roland Garroson, amire 118 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","id":"20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81206179-4bfc-4a86-97f2-55d1ad1a129c","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","timestamp":"2019. június. 09. 12:57","title":"Babos Tímea újra Grand Slam-győztes párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ebből egyre több a hús, 71 kiló.","shortLead":"Ebből egyre több a hús, 71 kiló.","id":"20190609_ksh_elelmiszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bfeddc-0739-44aa-886e-1f71e43375f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae6c2f-b14a-4944-a582-983c6314faf5","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_ksh_elelmiszer","timestamp":"2019. június. 09. 15:56","title":"Közel 700 kiló ételhez jutunk évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal is fizethetnek gyermekeik taníttatásáért.","shortLead":"A nigériai Lagosban működik az első olyan általános iskola, ahol a szülők az általuk összegyűjtött műanyagpalackokkal...","id":"20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7d7de5-0184-49b3-8303-73624c8b1956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Az_iskola_ahol_a_szulok_muanyagpalackkal_fizethetnek_gyermekeik_oktatasaert","timestamp":"2019. június. 09. 11:48","title":"Az iskola, ahol a szülők műanyagpalackkal fizethetnek gyermekeik oktatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős mondatokat.","shortLead":"40 éves a HVG hetilap. Már az felér egy történelemórával, ha csak elolvassuk a négy évtized során lejegyzett erős...","id":"201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aac2056d-0bce-44ed-ba5b-a2bb54842f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5d7280-2151-4e87-be7f-385b68cbae47","keywords":null,"link":"/itthon/201923_nekunk_mondtak__40_ev_eros_mondatai","timestamp":"2019. június. 09. 16:40","title":"Ezek voltak a HVG történetének legerősebb mondatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","shortLead":"A gyors növekedés előtt álló európai tech cégek harmadának az Egyesült Királyságban van a székhelye.","id":"20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d458394-4992-48c0-b099-9e3c56747071","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Brexit_ez_nagyon_hianyozni_fog_az_EUnak","timestamp":"2019. június. 10. 17:01","title":"Brexit: ez nagyon hiányozni fog az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]