[{"available":true,"c_guid":"84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Az ország nagy részén a napi középhőmérséklet elérheti a 25 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése...","id":"20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f3b85d-071b-4791-bf54-df88a2c758aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f13688-7c63-4544-979f-52e34fcc55c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_idojaras_elorejelzes_magas_kozephomerseklet","timestamp":"2019. június. 11. 06:44","title":"Alakul a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon.\r

","id":"20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442ed0c-044d-4126-8f0c-93dd0f422c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81206179-4bfc-4a86-97f2-55d1ad1a129c","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Babos_Timea_ujra_grand_slam_gyoztes_parosban","timestamp":"2019. június. 09. 12:57","title":"Babos Tímea újra Grand Slam-győztes párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","shortLead":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","id":"20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8918ffbd-05fd-4788-b8b9-5f960bae4fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","timestamp":"2019. június. 10. 12:05","title":"A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","shortLead":"Az egyik autó a nézők közé hajtott Tótkomlóson, többen megsérültek.","id":"20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884b240f-d108-42ff-8f7e-2fad1ad6af71","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ket_ember_eletveszelyes_allapotban_szallitottak_korhazba_a_rallybaleset_utan","timestamp":"2019. június. 10. 13:10","title":"Két embert életveszélyes állapotban szállítottak kórházba a rally-baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció illetékes szakbizottsága.","shortLead":"Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért - jelentette be hétfő este a pártfrakció...","id":"20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80dbe6d-b823-41fc-ad2a-c0c128d87a23","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Kiderult_kik_lehetnek_Theresa_May_utodai","timestamp":"2019. június. 10. 19:28","title":"Kiderült, kik lehetnek Theresa May utódai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","shortLead":"A Walmart a legnagyobb élelmiszer-forgalmazó jelenleg is az USA-ban, de új ötletük révén is hatalmasat szakítanának.","id":"20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31bb3a9-ae82-45bb-8e55-fdb4c0505b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20340978-3005-4215-903e-d99c1c7f79a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Jon_a_hazhoz_szallitas_uj_szintje_a_hutobe_teszi_az_etelt_a_futar","timestamp":"2019. június. 09. 17:10","title":"Jön a házhoz szállítás új szintje: a hűtőbe teszi az ételt a futár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sok a stressz, nagyon sokan kiégtek.","shortLead":"Túl sok a stressz, nagyon sokan kiégtek.","id":"20190610_A_magyarok_harmada_a_fonoke_miatt_szenved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223e408-aa46-475c-8f21-7b5f3aed2d0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_A_magyarok_harmada_a_fonoke_miatt_szenved","timestamp":"2019. június. 10. 09:04","title":"A magyarok harmada a főnöke miatt szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg fejjel lett hős? Bartha Ákos történész Bajcsy-Zsilinszky Endréről (1886–1944) megjelent vaskos monográfiája rendet vág a politikus pályaképében.","shortLead":"Westernhős, aki nem tudott bánni a pisztollyal, próféta, akinek minden szavát megcáfolta az idő, legenda, aki hideg...","id":"201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02bbd66a-808f-4ce4-b240-9183691a9197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de03e13d-e1c8-4486-952e-cec0a8720cd2","keywords":null,"link":"/kultura/201923__bartha_akos_tortenesz__klanokrol_veraldozatokrol__gyilkos_viszonyok","timestamp":"2019. június. 10. 07:00","title":"Baloldalinak kellett hazudni Bajcsy-Zsilinszkyt, hogy a kultusza fennmaradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]