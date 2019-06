Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","shortLead":"Majd úgy tett, mintha a húrok közé csapott volna. AC/DC és Tina Turner. Meg Örkény István.","id":"20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb683aee-a54b-4199-827e-63a6ec8e43ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a1e34-a7fb-4961-8ca2-b15c107d7177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Meszaros_Lorinc_fogta_magat_es_egy_eskuvon_gitart_vett_a_nyakaba","timestamp":"2019. június. 13. 16:42","title":"Mészáros Lőrinc fogta magát, és egy esküvőn gitárt vett a nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint felszólította a kormányt Brüsszel, hogy tartózkodjon a kutatási szabadság szűkítéséről. Az MTA nemsokára sajtótájékoztatót tart.\r

