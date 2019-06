Budapesten csak addig tartható a helyzet, amíg nem történik egy nagy baleset, sok sérülttel, és a vidéki ellátás is hamarosan kritikussá válhat – írták a Magyar Traumatológus Társaság közgyűlését összehívó levélben.

Összehívták péntekre a Magyar Traumatológus Társaság rendkívüli közgyűlését, mert összeomlóban van a baleseti sebészeti ellátás – írja a 444.

A portál idézi a meghívó levelet. Ebben az áll, hogy „a budapesti traumatológiai ellátás a személyi és tárgyi feltételek kritikus helyzete miatt már most is összeomlással fenyeget, a vidéki ellátás pedig változatlan feltételek esetén hamarosan kritikussá válhat”. A bajok „alapvető oka a sürgősségi traumatológiai ellátásban dolgozó orvos és szakdolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésének és elismerésének hiánya, a megfelelő anyagi, élet- és munkakörülmények biztosításának elégtelensége, valamint a traumatológiai beavatkozások tarthatatlan alulfinanszírozása, amely nem teszi lehetővé a biztonságos, folyamatos és egyenlő esélyű sérültellátást”.

A cikk szerint „a megfelelő mennyiségű és minőségű szakorvost a négy baleseti centrumból ma mindössze kettő, jobb esetben három tudja egy adott időpontban teljesíteni”. Ott viszont nem tudnak egyszerre kettőnél több súlyos, életveszélyes sérülést ellátni, tehát egyszerre legfeljebb hat ember lehet Budapesten életveszélyben. Nem is ez a legnagyobb baj, hiszen általában nincs ennyi súlyos sérült egyszerre, hanem az, hogy ilyenkor a szakorvosok nem tudnak foglalkozni a kisebb sérülésekkel. De akkor is komoly gond lenne, ha egy nagy baleset történne – példaként a Hableány elsüllyedését hozták fel, ahol ha többen túlélték volna a katasztrófát, elképzelni is nehéz, hol helyezték volna el őket.