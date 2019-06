Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős lett. És ebben a Mátrix- és John Wick-filmek főszereplőjének, Keanu Reevesnek is óriási szerepe volt. Mutatjuk az érdekesebb bejelentéseket.","shortLead":"A Los Angeles-i E3 videojátékos rendezvény minden évben tartogat meglepetéseket, az idei show azonban szokatlanul erős...","id":"20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca94c7a-b23e-45d8-869e-f60880a78f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd527f1-f1df-4684-8b93-99225d8b0055","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_e3_2019_bemutatok_trailer_keanu_reeves_cyberpunk_2077_videojatek","timestamp":"2019. június. 16. 17:30","title":"Keanu Reeves 2077-ben is velünk lesz, csak azt nem tudni, hogy robotként vagy emberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki a fejlesztője, már nem is csodálkozunk: a Gmailről van szó.","shortLead":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki...","id":"20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f49-b292-4988-ba8a-2003a7d98cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2019. június. 17. 10:03","title":"Önnél is megvan? Átlépte az 5 milliárd letöltést a legnépszerűbb e-mail-alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","shortLead":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","id":"20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25e478-a185-42aa-9c71-37288916f29e","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","timestamp":"2019. június. 17. 14:37","title":"Nős férfiakat is felszentelhetnek, olyan kevés a pap az Amazonas vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban viszont egyre profibb. Kiszúrja, ha a kép valamely részét előzőleg manipulálták.","shortLead":"Az Adobe és a Kaliforniai Egyetem csapata olyan neurális hálót fejlesztettek, amelyik csak egy dologra jó, abban...","id":"20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc198f1-2355-488f-9a4b-e9307ad97bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370bfa8-3761-4707-ba65-4a1895061b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_adobe_photoshop_kepmanipulacio_szerkesztett_foto_neuralis_halo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 17. 13:03","title":"Kész a program, ami szól, ha egy képet photoshopoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","shortLead":"Egy telitalálatos szelvényt adtak fel a hatoslottózók ezek a héten.","id":"20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197c744b-cd0b-481e-961b-5b98128b1739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190616_Ezekkel_a_szamokkal_nyert_valaki_72_millio_forintot","timestamp":"2019. június. 16. 18:20","title":"Ezekkel a számokkal nyert valaki 72 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","shortLead":"Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","id":"20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8263b98-dfe2-4c45-a756-79c058e02435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f7ebd1-7dbd-4321-92f6-eebcf2e5d99e","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","timestamp":"2019. június. 17. 12:15","title":"O.J. Simpson twitterezni kezdett, hogy tisztába tegyen néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó, a mentés idejére leállt a forgalom a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c37eb7-6b83-4572-b91e-7c7b034daeb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalyat_Budapest_hataraban","timestamp":"2019. június. 16. 15:32","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","shortLead":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]