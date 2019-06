Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi...","id":"20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea6866-06e5-4dd7-a6ca-173af41ef3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","timestamp":"2019. június. 19. 13:36","title":"Több hullámban támad a zivatar, 2-3 centis jég is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat, hátha ezzel is kevesebb átverés történik.","shortLead":"Egy okos segítséget ad azok kezébe a Google, akik jelenteni szeretnék a szerintük gyanús (és veszélyes) weboldalakat...","id":"2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ee7fa9-cb1f-4881-ad12-7da4d9cb43dd","keywords":null,"link":"/tudomany/2019061_google_chrome_bovitmeny_gyanus_weboldal_jelentese","timestamp":"2019. június. 19. 16:03","title":"A Google csinált egy programot, amivel jelentheti a gyanús weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","shortLead":"A helyszínen belehalt a sérüléseibe a férfi, aki az M0-s úton szenvedett balesetet.","id":"20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f5d4b5-8ec4-4d2a-993e-9084c2cf2cd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Halalra_gazoltak_egy_ferfit_az_M0s_ut_leallosavjaban","timestamp":"2019. június. 18. 21:53","title":"Halálra gázoltak egy férfit az M0-s út leállósávjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet játszott az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó maláj gép lelövésében, 2014 júliusában. A katasztrófában 298 ember vesztette életét. A vizsgálócsoporttal egy napon a Bellingcat oknyomozó portál is közzétette gyanúsítottjai nevét. Valamennyien olyan személyek, akik kapcsolatban álltak Moszkvával, illetve a kelet-ukrajnai szakadárokkal.","shortLead":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet...","id":"20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d17ce-9ce0-46e9-b8c1-e231eaa36152","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","timestamp":"2019. június. 19. 17:00","title":"Lemoshatatlanul Moszkvára ég a maláj gép lelövése – megvannak a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hiába vádoltak meg több embert, mindeddig nem sikerült bizonyítani, hogy Katar korrupcióval kapta meg a 2022-es vb-t, még Michel Platinit is elengedték kihallgatása után. A FIFA nem engedi, hogy vesztegetésről beszéljenek, és túl nagy a szervezet hatalma ahhoz, hogy lázadni lehessen ellene.","shortLead":"Hiába vádoltak meg több embert, mindeddig nem sikerült bizonyítani, hogy Katar korrupcióval kapta meg a 2022-es vb-t...","id":"20190619_fifa_foci_katar_vb_sport_platini_korrupcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34be5cff-4c1f-4218-9056-b09c0d442024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5578cf-d6f6-4d30-85bf-68a1ae5d453d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_fifa_foci_katar_vb_sport_platini_korrupcio","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"A világ legnagyobb hatalmú szervezete, de miért a legkorruptabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","shortLead":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","id":"20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23a28c9-3f9b-4c91-b0c0-4278fe742041","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"Halálra vertek egy dánszentmiklósi férfit, másnap megpróbálták elégetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","shortLead":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","id":"20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25974a4-b872-4af9-bd05-62fd4e75f278","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","timestamp":"2019. június. 19. 12:47","title":"Ismét magyar rendőrök segítik a horvátországi magyar turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]