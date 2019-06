Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","shortLead":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","id":"20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1638c54-87c5-4290-9729-26e852ee01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","timestamp":"2019. június. 20. 20:03","title":"Rasszizmussal gyanúsítják Orbán belga rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","shortLead":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","id":"20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8288a7b3-7a9a-40d5-a563-00e93b7741ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","timestamp":"2019. június. 20. 21:14","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított különleges nyomozócsoport a Magyar Nemzet szerint.","shortLead":"Cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is vizsgálódik a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállított...","id":"20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12a8918-a0ef-43ee-8599-507143721606","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_hableany_viking_sigyn_jurij_c_buncselekmeny_nyomozas","timestamp":"2019. június. 20. 06:18","title":"Magyar Nemzet: Szelfizhetett a Viking Sigyn kapitánya, amikor a hajója letarolta a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","shortLead":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","id":"20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b0834f-64cb-44b3-94c2-3c55aab25613","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","timestamp":"2019. június. 21. 11:05","title":"Az Obama család a Clooney családdal találkozik, ezért egy egész olasz kisvárost lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális kapacitásra még egy átlagosnál is nagyobb aksit.","shortLead":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális...","id":"20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53c4a3-fbff-46f4-9add-b76f2aa9abf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2019. június. 20. 11:33","title":"Itt a technológia, amivel 13-14 percbe telik feltölteni az óriási, 4000 mAh-es aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"Vértessy Péter","category":"elet","description":"Sokakban alakult ki az a tévképzet, hogy védőoltásokra tulajdonképpen nincs is már szükség. Mások csak egyszerűen nem tartják biztonságosnak a vakcinákat. Az oltásellenesség miatt olyan járványok ütik fel a fejüket, amelyeket már rég elfelejthettünk volna. Európában különösen aggasztó a helyzet.","shortLead":"Sokakban alakult ki az a tévképzet, hogy védőoltásokra tulajdonképpen nincs is már szükség. Mások csak egyszerűen nem...","id":"20190620_jarvany_oltasellenesseg_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd2dc97-b866-485e-a7ba-ec628e45281e","keywords":null,"link":"/elet/20190620_jarvany_oltasellenesseg_who","timestamp":"2019. június. 20. 17:30","title":"Száz évvel a spanyolnátha után újra támadnak a járványok, és erről mi tehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","shortLead":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","id":"20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d5ecf-51f7-48c0-ad47-530fb98edca3","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","timestamp":"2019. június. 21. 12:25","title":"Kibírja könnyek nélkül, ahogy Beyoncé és Donald Glover elénekli Az oroszlánkirály legjobb dalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]