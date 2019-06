Lázár szigorítaná a dohánytörvényt, lesz zsepi a trafikban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190620_30_szunyog_egy_labfejen__horrorfoto_Gyularol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91db07eb-67d3-488c-b845-23131f07b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56883d2a-f86a-49bc-b1a1-f6490d6a9652","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_30_szunyog_egy_labfejen__horrorfoto_Gyularol","timestamp":"2019. június. 20. 14:43","title":"30+ szúnyog egy lábfejen – horrorfotó Gyuláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de kérdést ő sem tett fel. ","shortLead":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de...","id":"20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23caa59e-076b-41ba-a526-d6d6e0cc0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. június. 20. 13:27","title":"Példátlan volt Rogán Antal meghallgatása, az ellenzék futni hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben volt, míg Teherán azt állítja, a repülő belépett Irán fölé.","shortLead":"Az USA megerősítette, hogy Irán lelőtt egy amerikai drónt. Washington szerint a pilóta nélküli gép nemzetközi légtérben...","id":"20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08b5577-96ed-438d-bad6-fdc9bd4f99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aabb079-8545-4ea5-96ba-70a3900edbcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Tovabb_elezodik_az_USAIran_szembenallas_Iran_lelott_egy_amerikai_dront","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"Tovább éleződik az USA–Irán-szembenállás, Irán lelőtt egy amerikai drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság elsőfokú ítélete szerint.","shortLead":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság...","id":"20190620_Volkswagen_karterites_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427ea5be-32aa-4444-9cbc-dac1ae378f31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Volkswagen_karterites_Europa","timestamp":"2019. június. 20. 10:58","title":"Fejenként 2,8 millió forintnyi kártérítést fizethet a VW a cseh vásárlóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni akarta a 2015 óta zajló büntetőügyet, a bíróság viszont ezt elutasította, így az erősen átpolitizált eljárás egyszerűen elakadt – tudta meg a hvg.hu. Az új büntetőeljárási törvény ugyanis nem elég egyértelmű, így az a pikáns helyzet állt elő, hogy a bíróság kénytelen volt beinteni a folytatást sürgető ügyészségnek. Még Czeglédy védelme sem tudja, mi lesz most, az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást.","shortLead":"Miután megszűnt Czeglédy Csaba EP-választással átmenetileg megszerzett mentelmi joga, az ügyészség azonnal folytatni...","id":"20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe127ba-389d-45b3-98d3-a4a5b5aa68c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jogi_patthelyzet_Nem_tudjak_folytatni_a_Czegledy_Csaba_elleni_buntetougyet","timestamp":"2019. június. 20. 06:00","title":"Patthelyzet: nem tudják folytatni a Czeglédy Csaba elleni büntetőügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól bánik az adataival – ideértve azok kezelését, biztonságos tárolását, valamint az adatokból való információk kinyerését és felelős használatát. Az Oracle legújabb felmérése szerint a vállalatok ezen képességei nem fognak javulni a következő három évben. Ennek ellenére a válaszadók közül, akik felismerték ezen képességek értéknövelő erejét, a legfőbb előnyök között a magasabb ügyfélhűséget, a bevételek és a márkaérték növekedését említették legtöbben.","shortLead":"Az európai, közép-keleti és afrikai vállalatok átlagosan kevesebb mint 40 százaléka állítja magabiztosan, hogy jól...","id":"20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8501967d-327a-4e10-ae03-32a6fd23e2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97a962e-7ee3-4004-a034-04597c291565","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_oracle_ceges_adatkezeles_adatbiztonsag_jelentes","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"10-ből csupán 4 cég bánik jól az adataival, de ez is csak a legjobb eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]