[{"available":true,"c_guid":"e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","shortLead":"Marco Giampaolo szerződése két idényre szól, de később 2022 nyaráig meghosszabbítható.","id":"20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e338471a-a05f-4038-b369-5093b0bf0a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d433ca8-d3a5-4c7b-b365-fd733049ac60","keywords":null,"link":"/sport/20190619_ac_milan_marco_giampaolo_gennaro_gattuso","timestamp":"2019. június. 19. 21:03","title":"Megvan a Milan új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több mint százzal már el is készültek.","shortLead":"A YouTube és a Universal Music Group összefogott, hogy közel 1000 videoklip képi és hangzásvilágát javítsa fel. Több...","id":"20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef15e58d-c2ce-4321-bc05-b9caca594a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b375f-b495-4ce7-bbd6-f3e272a03938","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_youtube_video_hd_minoseg_remastered","timestamp":"2019. június. 20. 16:03","title":"Imádni fogja a YouTube újítását, sokkal szebbek lettek a régi videoklipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905f9f2f-0b5c-4531-920b-5c593f7e2d84","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarország leggyorsabb villanyautó-töltőjét érintve kerestük fel azt a schwechati olajüzemet, amelynek vezérlőközpontja elvileg akkor sem sérül meg, ha terroristák repülővel zuhannak rá. És ahol egyebek mellett méz is készül.","shortLead":"Magyarország leggyorsabb villanyautó-töltőjét érintve kerestük fel azt a schwechati olajüzemet, amelynek...","id":"20190620_kidobott_muanyagbol_keszul_uzemanyag_itt_a_szomszedban__megneztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905f9f2f-0b5c-4531-920b-5c593f7e2d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c93311-388a-471c-a22f-1d1169c56843","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_kidobott_muanyagbol_keszul_uzemanyag_itt_a_szomszedban__megneztuk","timestamp":"2019. június. 20. 06:41","title":"Kidobott műanyagból készül üzemanyag a szomszédban – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Gábor egy roma nővel kiabált a polgármesteri hivatalban. ","shortLead":"Pintér Gábor egy roma nővel kiabált a polgármesteri hivatalban. ","id":"20190621_Becsuletsertesert_iteltek_el_a_Fidesz_XV_keruleti_polgarmesterjeloltjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7bf365-9269-4b4a-a88b-2401f97bc7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Becsuletsertesert_iteltek_el_a_Fidesz_XV_keruleti_polgarmesterjeloltjet","timestamp":"2019. június. 21. 12:43","title":"Becsületsértésért ítélték el a Fidesz XV. kerületi polgármesterjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","shortLead":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","id":"20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0efa33-b459-475d-b6e5-0f5cf4e8f778","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Nem akar ellouvre-osodni a madridi Prado","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","shortLead":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","id":"20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c72bb8-fbb0-4285-827f-8eb70c44c3d6","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","timestamp":"2019. június. 20. 19:09","title":"Bekeményített szombathelyi közgyűlés: csak feltételekkel kaphat pénzt a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra is kíváncsiak lettek az üzemeltetők.","shortLead":"Az Instagram és a Facebook is bekért korábban fényképet a felhasználóktól, hogy igazolni tudja őket, most azonban másra...","id":"20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518b2730-7352-4208-b13c-9eead428c3c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_instagram_szemelyazonossag_ellenorzese_alairas_papirlap_fenykep","timestamp":"2019. június. 20. 10:33","title":"Furcsa módszerrel igazoltatja a felhasználókat az Instagram, a magyarokat is ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban az értékesítésükkel.","shortLead":"Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban...","id":"20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668a9462-cbe2-482b-a3ce-0092adc13a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e55c3-58bc-48bf-b623-cb713073a603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_5g_iphone_felhasznalo_varakozasok","timestamp":"2019. június. 20. 08:33","title":"Lehet egy kis bökkenő az idei iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]