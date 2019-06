Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt aggódnak. Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb piaci pletyka erősíti meg, hogy idén ősszel piacra dobhatja eddigi legnagyobb képernyővel szerelt laptopját, a 16 colos MacBook Pro-modellt az Apple.","shortLead":"Újabb piaci pletyka erősíti meg, hogy idén ősszel piacra dobhatja eddigi legnagyobb képernyővel szerelt laptopját, a 16...","id":"20190624_apple_macbook_pro_16_colos_kepernyo_felbontasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019824e2-7c02-472e-8837-b813fba6eeee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_apple_macbook_pro_16_colos_kepernyo_felbontasa","timestamp":"2019. június. 24. 15:33","title":"Ilyen lehet az új Macbook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","id":"20190625_opel_suv_csengersima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3c19b-9002-4953-b934-e67327664386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_opel_suv_csengersima","timestamp":"2019. június. 25. 08:56","title":"Ukrajnába tartott a lopott Opel SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz.","shortLead":"A rendőrség nyomoz.","id":"20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b57ad62-45db-4f82-8dfd-585e871904f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2019. június. 24. 13:11","title":"Baleset egy balatoni építkezésen: két ember életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók fizetését. Válságtanácskozást tartottak a szakmai szervezetek.","shortLead":"2003 óta nem lehet változtatni a gyógyászati segédeszközök árain, viszont valamiből ki kell gazdálkodni a dolgozók...","id":"20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682869b2-1b5f-432b-860a-5c0424898aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_gyogyaszati_segedeszkozok_piacanak_osszeomlasaval_fenyegetnek_a_gyartok","timestamp":"2019. június. 24. 16:11","title":"A gyógyászati segédeszközök piacának összeomlásával fenyegetnek a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","shortLead":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","id":"20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03475d85-468f-48f9-b3bc-20d96fa8228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","timestamp":"2019. június. 24. 10:04","title":"Évek óta húzódik Józsefváros káptalanfüredi gyerektáborának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Dóra két és fél év után távozik a TV2-től. ","shortLead":"Szabó Dóra két és fél év után távozik a TV2-től. ","id":"20190624_Otthagyja_a_Mokkat_az_egyik_musorvezeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34affed2-77c4-45f7-a27e-efc38fbc6dc5","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Otthagyja_a_Mokkat_az_egyik_musorvezeto","timestamp":"2019. június. 24. 10:41","title":"Otthagyja a Mokkát az egyik műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is villantottak.","shortLead":"Bemutatták a Raspberry Pi számítógépek negyedik generációs változatát, amiből rögtön három különböző típust is...","id":"20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886d1321-8e23-43fa-9362-4df8c0d4cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49eb2f5e-e5be-4502-8b1b-7ccf3d77aea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_15_600_forintba_kerul_ez_a_miniatur_szamitogep_amire_ket_4Ks_monitort_is_rakothet","timestamp":"2019. június. 24. 14:06","title":"15 600 forintba kerül ez a miniatűr számítógép, amire két 4K-s monitort is ráköthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]