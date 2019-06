Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt. Az árak tovább nőhetnek idén is.","shortLead":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt...","id":"20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307334f4-e102-4d24-8f8c-b7b8d92cf7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen legalább öt szabályt szegett meg.","shortLead":"Összesen legalább öt szabályt szegett meg.","id":"20190624_Eljaras_indult_a_zarovonalon_majd_kanyarodo_savban_elozo_rendor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bcd4d4-d7a1-4f5a-9ce6-0774b8f72414","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Eljaras_indult_a_zarovonalon_majd_kanyarodo_savban_elozo_rendor_ellen","timestamp":"2019. június. 24. 16:43","title":"Eljárás indult a záróvonalon, majd kanyarodó sávban előző rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","shortLead":"Kisebb botrány történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban rendezett szombati koncerten.","id":"20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb019dc-1632-4e3d-8273-8b2dbec0dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541efd36-7575-4ed2-b4b7-ba19809c0e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Orditott_a_popa_kikergette_a_korust_a_templombol_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. június. 24. 17:25","title":"Ordított a pópa, kikergette a kórust a templomból Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","shortLead":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","id":"20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3006be5-5439-43c3-acbe-d0c4f34db3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","timestamp":"2019. június. 25. 06:41","title":"Minden harmadik sofőr rosszul, vagy egyáltalán nem indexel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","shortLead":"Két ember veszett össze, egyikük baltát rántott.","id":"20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeac1c54-c2ba-4540-b85d-885145ed293f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Baltaval_vagtak_fejbe_egy_embert_Bagameren_a_ballagas_utan","timestamp":"2019. június. 23. 12:57","title":"Baltával vágtak fejbe egy embert Bagaméren a ballagás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz.","shortLead":"A rendőrség nyomoz.","id":"20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51925571-c9c0-47dd-91ee-311037876130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b57ad62-45db-4f82-8dfd-585e871904f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Baleset_egy_epitkezesen_ket_ember_eletveszelyesen_megserult","timestamp":"2019. június. 24. 13:11","title":"Baleset egy balatoni építkezésen: két ember életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","shortLead":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","id":"20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0ee7d-c553-44b1-9141-cc9d5cfc19ac","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 20:23","title":"Leeresztették a szolnoki strand nagymedencéjének vizét egy fürdőző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több sebből vérzik a kézzel írt levél.","shortLead":"Több sebből vérzik a kézzel írt levél.","id":"20190624_Tizeves_Brexithivo_kisfiu_irt_Nigel_Faragenak_ketelkednek_a_Twitterezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef93b1ae-0973-4243-9207-6b35a4e6c4cc","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Tizeves_Brexithivo_kisfiu_irt_Nigel_Faragenak_ketelkednek_a_Twitterezok","timestamp":"2019. június. 24. 16:48","title":"Tízéves Brexit-hívő kisfiú írt Nigel Farage-nak, kételkednek a twitterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]