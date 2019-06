Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe vették.","shortLead":"Egy kecskeméti edzőteremben árult doppingszert egy tiszakécskei férfi, a 39 éves dílert a rendőrök kedden őrizetbe...","id":"20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db4f177-4f13-4872-b1ad-cb1c0892456f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Edzoteremben_arult_doppingszert","timestamp":"2019. június. 26. 13:38","title":"Edzőteremben árult doppingszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e72d720-5b86-44e3-9d01-f8707b967354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","shortLead":"Olvasónk fotókat küldött a helyszínről, a füstöt messziről is jól lehetett látni.","id":"20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e72d720-5b86-44e3-9d01-f8707b967354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80c5b14-eb4c-4eb2-bcd2-983338fd5921","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Nagy_fust_van_a_III_keruletben_kigyulladt_egy_busz","timestamp":"2019. június. 26. 13:42","title":"Nagy füst van a III. kerületben, kigyulladt egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","shortLead":"Az oroszok elismerték, hogy egy II-62-es katonai gépük landolt hétfőn a polgárháború szélére sodródott Venezuelában. ","id":"20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24af9efa-6037-4fed-8ba4-1b6099626306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff3a0f7-1d7f-47eb-8942-59761c9ecacd","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_A_moszkvai_magyarazat_csak_karbantartas_miatt_ment_Venezuelaba_az_orosz_katonai_gep","timestamp":"2019. június. 25. 12:56","title":"A moszkvai magyarázat: csak karbantartás miatt ment Venezuelába az orosz katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","shortLead":"A tavalyinál is jóval nagyobb a természetes fogyás Magyarországon.","id":"20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab98ef8f-3ec5-48a8-a89f-76c36214f6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Sokkal_kevesebb_gyerek_szuletett_iden_mint_egy_eve","timestamp":"2019. június. 26. 09:08","title":"Sokkal kevesebb gyerek született idén, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954a2ab0-d880-48b1-bd27-785dfca4c9f8","c_author":"Czeglédi Fanni - Fazekas Zsuzsanna - Horn Andrea - Vándor Éva","category":"elet","description":"Egyik évtized sem volt olyan gazdag fiúbandákban, mint a kilencvenes évek. Ma pedig, amikor a Backstreet Boys még mindig koncertezik, ráadásul este épp Budapesten lépnek fel, rá kell jönnünk, hogy a kilencvenes évek valahol még mindig velünk élnek. Hogyan hangzanak ezek a srácok húsz év távlatából? És milyen nyomot hagytak azokban, akik rajtuk nőttek fel? Körkép a fiúbandákról. ","shortLead":"Egyik évtized sem volt olyan gazdag fiúbandákban, mint a kilencvenes évek. Ma pedig, amikor a Backstreet Boys még...","id":"20190625_backstreet_boys_boyzband_fiubanda_popzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954a2ab0-d880-48b1-bd27-785dfca4c9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d64e81a-2867-42c8-be8c-96618325545a","keywords":null,"link":"/elet/20190625_backstreet_boys_boyzband_fiubanda_popzene","timestamp":"2019. június. 25. 14:05","title":"Azért voltak, hogy a lányok beinduljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","shortLead":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","id":"20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3006be5-5439-43c3-acbe-d0c4f34db3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","timestamp":"2019. június. 25. 06:41","title":"Minden harmadik sofőr rosszul, vagy egyáltalán nem indexel Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","shortLead":"Szerinte viszont elképzelhető még az is, hogy ő nyeri az előválasztást. ","id":"20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e421f47e-4b55-4d7d-a3e4-df0e3d20c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65dda63-a880-4750-a621-bb86e6b990b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_KerpelFronius_Az_elovalasztas_nehezebb_mint_kozosen_legyozni_Tarlost","timestamp":"2019. június. 26. 09:27","title":"Kerpel-Fronius: Az előválasztás nehezebb, mint közösen legyőzni Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","shortLead":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","id":"20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380df66b-e379-4d6a-8a72-540e7b667bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","timestamp":"2019. június. 25. 09:29","title":"Jöhet a negyedik Mátrix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]