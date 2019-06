Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","shortLead":"16 hónap büntetést érhet több nyugdíjas átverése.","id":"20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db0fca-2f38-4471-8e04-027387b041aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Bortonbe_kuldenek_egy_termekbemutato_szervezojet","timestamp":"2019. június. 26. 07:31","title":"Börtönbe küldenék egy termékbemutató szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

\r

","shortLead":"Két húszezrest virított egy elkövető Salgótarjánban, de mindkettő hamis volt.\r

\r

","id":"20190625_Fukaszat_vett_hamis_penzzel_fizetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce442ec-8888-4491-af28-21b3b24bfa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Fukaszat_vett_hamis_penzzel_fizetett","timestamp":"2019. június. 25. 16:09","title":"Fűkaszát vett, hamis pénzzel fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e377a367-a37f-4d8e-8063-32b446110250","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Általában éjfél és éjjel 1 óra környékén bőgetik fel a kocsi motorját, de akkor aztán órákon keresztül fel-alá mennek az utcában.","shortLead":"Általában éjfél és éjjel 1 óra környékén bőgetik fel a kocsi motorját, de akkor aztán órákon keresztül fel-alá mennek...","id":"20190624_Autosbanda_ebreszti_ejszakankent_a_mindszentieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e377a367-a37f-4d8e-8063-32b446110250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8c68e1-0a5b-4840-a3db-9ff31039310d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Autosbanda_ebreszti_ejszakankent_a_mindszentieket","timestamp":"2019. június. 24. 20:57","title":"Autósbanda ébreszti éjszakánként a mindszentieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány sürgősségi rendelettel rengeteg terhet pakolt az Uberre és egyéb netes fuvarmegosztó cégre.\r

\r

","shortLead":"A kormány sürgősségi rendelettel rengeteg terhet pakolt az Uberre és egyéb netes fuvarmegosztó cégre.\r

\r

","id":"20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8453a3f9-42c2-4d71-aff3-69d38933ea92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Durva_feltetelekkel_mukodhet_tovabb_az_Uber_Romaniaban","timestamp":"2019. június. 25. 20:29","title":"Durva feltételekkel működhet tovább az Uber Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","shortLead":"A jegybank Monetáris Tanácsa kivárásra játszik, nem lépett semmit.","id":"20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ec0934-b914-4a98-ab4d-13bf0552186f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_mnb_alapkamat_kamat_monetaris_tanacs","timestamp":"2019. június. 25. 14:06","title":"Hiába magas az infláció, az MNB nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Válságtanácskozást hívott össze információink szerint a Miniszterelnökség közszolgáltatásokért felelős államtitkára, hogy kitalálják, hogyan lehetne orvosolni a (főként a fővárosi) kormányablakoknál előállt durva létszámhiányt. Ha valaki próbált ügyet intézni az utóbbi hónapokban, ismeri a problémát: ingerült tömegek, lestrapált dolgozók, többórás várakozás – már ha egyáltalán akad aznapra sorszám. A folyamat nagyon nem abba az irányba tart, ami a kormány célja volt a hivatalok megalkotásánál.","shortLead":"Válságtanácskozást hívott össze információink szerint a Miniszterelnökség közszolgáltatásokért felelős államtitkára...","id":"20190626_kormanyablak_kormanyhivatal_letszamhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd94ebcc-c632-41cb-a266-d63e2b3da9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_kormanyablak_kormanyhivatal_letszamhiany","timestamp":"2019. június. 26. 06:30","title":"Már a Miniszterelnökség szerint is kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","shortLead":"A PSG-nél töltött ideje lejárt, egy olasz napilap pedig állítja: a kapus már úton van vissza a Juventushoz. ","id":"20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d514c2-9123-496f-9e5d-fcebca7e634d","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Ugy_tunik_Buffon_visszater_a_Juventushoz","timestamp":"2019. június. 26. 08:05","title":"Úgy tűnik, Buffon visszatér a Juventushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]