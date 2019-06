Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Leleményes ötlettel álltak elő.","shortLead":"Leleményes ötlettel álltak elő.","id":"20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22bed957-8938-498a-97f2-0a0352a85857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f78c6b2-5b78-498d-acac-d953b4dae870","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Arapapagajt_mentettek_a_budapesti_tuzoltok","timestamp":"2019. június. 26. 21:51","title":"Arapapagájt mentettek a budapesti tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerint jogsértő volt a kizárás, az Etikai Bizottság szerint csak a Kongresszus helyezhet hatályon kívül határozatokat.



","shortLead":"Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerint jogsértő volt a kizárás, az Etikai Bizottság szerint csak a Kongresszus helyezhet...","id":"20190627_Nem_valtoztat_az_LMP_a_kizart_es_szankcionalt_tagok_elleni_hatarozatokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bf07b3-31eb-4087-a732-3674829def3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nem_valtoztat_az_LMP_a_kizart_es_szankcionalt_tagok_elleni_hatarozatokon","timestamp":"2019. június. 27. 17:49","title":"Nem változtat az LMP a kizárt és szankcionált tagok elleni határozatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","shortLead":"Nem lötyögni ment Amerikába a Premier League-legenda.","id":"20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5094f-7b25-4f5b-b0b4-12f776d5d9c0","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Felpalyas_golt_lott_Wayne_Rooney__video","timestamp":"2019. június. 27. 12:22","title":"Félpályás gólt lőtt Wayne Rooney – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb39583-4c5a-423a-bbb7-9beb6f41031c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német állampolgárok száma 72,9 millió, 10,1 millió pedig külföldi, így jön ki a 83,01 milliós lakosság. 2011 óta változatlan a trend, de 2040-re mindenképp beindul a lakosság fogyása.

","shortLead":"A német állampolgárok száma 72,9 millió, 10,1 millió pedig külföldi, így jön ki a 83,01 milliós lakosság. 2011 óta...","id":"20190627_A_bevandorlas_miatt_tortenelmi_csucson_Nemetorszag_lakossaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb39583-4c5a-423a-bbb7-9beb6f41031c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd76f-4bd2-4772-846a-7f46b9e649e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190627_A_bevandorlas_miatt_tortenelmi_csucson_Nemetorszag_lakossaga","timestamp":"2019. június. 27. 18:09","title":"A bevándorlás miatt történelmi csúcson Németország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót, ráfázott.","shortLead":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót...","id":"20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b581fa1e-305d-4ad9-a81d-307218e96ad8","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","timestamp":"2019. június. 27. 17:59","title":"Terrortámadástól félt a makaói válogatott, kizárták a selejtezőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felerősödő forgalom miatt volt lezárva korábban 10 út, a magyar fél tárgyalásai miatt ebből lett most csak hat, informálta a hvg.hu-t a KKM.","shortLead":"A felerősödő forgalom miatt volt lezárva korábban 10 út, a magyar fél tárgyalásai miatt ebből lett most csak hat...","id":"20190627_Ausztria_lezar_hat_magyar_hataron_ativelo_utat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9794df0d-a3df-4667-9bea-a0713100c01a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Ausztria_lezar_hat_magyar_hataron_ativelo_utat","timestamp":"2019. június. 27. 17:06","title":"Ausztria már csak hat, magyar határon átívelő úton korlátozza az autóforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a \"zenei fesztiválra is beette magát a propaganda\", noÁr úgy döntött, hogy bojkottálja a VOLT-ot. Arra kéri a magyar fellépőket és a fesztiválozókat, hogy álljanak ki a zene és a zenei rendezvények függetlenségéért. ","shortLead":"Miután a \"zenei fesztiválra is beette magát a propaganda\", noÁr úgy döntött, hogy bojkottálja a VOLT-ot. Arra kéri...","id":"20190628_Bojkottalja_a_VOLT_fesztivalt_noAr_az_Orbanvideo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8352aec7-4e75-455d-9953-39d4191a8381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7683b341-d8fa-4762-b34e-b1ef1e77128f","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Bojkottalja_a_VOLT_fesztivalt_noAr_az_Orbanvideo_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 11:54","title":"Bojkottálja a VOLT fesztivált noÁr az Orbán-videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]