[{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég hagyta ott az NHB Bankot hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel szemben az apja elnökölte Magyar Nemzeti Bank korlátozásokat rendelt el. ","shortLead":"Legalább 17, jórészt Matolcsy Ádámhoz köthető cég hagyta ott az NHB Bankot hetekkel azelőtt, hogy a pénzintézettel...","id":"201926__szemereymatolcsyklan__nhb_bank__befogado_granit__hallotavolon_belul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451cd5d5-4dae-4799-9e47-bdb0c9134c84","keywords":null,"link":"/kkv/201926__szemereymatolcsyklan__nhb_bank__befogado_granit__hallotavolon_belul","timestamp":"2019. június. 29. 10:00","title":"Matolcsy Ádáméknak valami azt súgta, hogy lépjenek le az NHB-tól, mielőtt bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","shortLead":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","id":"20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac645ab5-6182-4219-957c-7a6148ccd057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","timestamp":"2019. július. 01. 05:51","title":"714 millió forintot osztott szét az Artisjus a zeneszerzők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen költségekkel jár.","shortLead":"Kiszámoltuk, hogy ha nem ingyenes árammal tápláljuk hőn szeretett elektromos autónkat, az körülbelül milyen...","id":"20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1509dc8-a00a-4396-85f3-fc37fe2de2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_mennyibe_kerul_teljesen_feltolteni_egy_villanyautot","timestamp":"2019. július. 01. 06:41","title":"Mennyibe kerül teljesen feltölteni egy villanyautót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn kormányfő is.\r

","shortLead":"Mintegy 80 ezer ember vett részt szombaton Helsinkiben a város éves Pride felvonulásán, köztük Antti Rinne finn...","id":"20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac30347-6b3b-4e21-beeb-267e1a61dba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f282421e-5155-4843-8dcc-610148403b76","keywords":null,"link":"/elet/20190629_A_finn_kormanyfo_is_felvonult_a_Prideon","timestamp":"2019. június. 29. 17:42","title":"A finn kormányfő is felvonult a Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2","c_author":"","category":"kultura","description":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","shortLead":"Jövőre július 1. és 4. között rendezik a fesztivált.","id":"20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a21c9e-c53c-41a5-9b7f-164dfa94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71320902-40e9-4fa2-8fac-f963c6a17d6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Mintegy_143_ezren_vettek_reszt_az_idei_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. június. 30. 13:59","title":"143 ezren vettek részt az idei VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést korlátozó megállapodás hatályát, amelyet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai és szövetségeseik kötöttek tavaly decemberben - jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Oszakában.","shortLead":"Oroszország megegyezett Szaúd-Arábiával arról, hogy további hat-kilenc hónappal meghosszabbítják az olajkitermelést...","id":"20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2f504-399e-41b0-ab11-61d1f720b181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Meghosszabbitottak_az_oroszszaudi_olajkitermelesi_alkut","timestamp":"2019. június. 29. 18:50","title":"Meghosszabbították az orosz-szaúdi olajkitermelési alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","shortLead":"Új feladatok várnak Fekete Péterre.","id":"20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2780e6-1034-4da3-bcee-4060807486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3bcfe2-1239-4130-a521-7d12d200a292","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Cirkuszmuveszeti_miniszteri_biztos_lett_a_kulturalis_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 29. 09:36","title":"Cirkuszművészeti miniszteri biztos lett a kulturális államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]