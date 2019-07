Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia. Idén van a 15. évfordulója Schumacher hetedik F1-es világbajnoki diadalának.","shortLead":"Néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben ül apja kocsijába Mick Schumacher...","id":"20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281f0171-b30b-4d21-ae47-cf57b8d1538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe946eb8-6925-4565-b6a4-56f8811ad597","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Edesapja_2004es_Ferrarijaval_tart_bemutatot_Mick_Schumacher","timestamp":"2019. június. 30. 14:58","title":"Édesapja 2004-es Ferrarijával tart bemutatót Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","shortLead":"A népszerű Tetris játék olyan új, mobil változata készül, amelyben akár 100-an is versenyezhetnek egymással.","id":"20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71418558-c0eb-4533-9f37-bcb13a5e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd333c-557a-452b-aeae-3b7e5f31d888","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_tetris_royale_100_jatekos_tetris_mobilra","timestamp":"2019. július. 02. 10:03","title":"Szereti a Tetrist? Hamarosan bebizonyíthatja a világnak, hogy mennyire jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","shortLead":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","id":"20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f0df-32af-4b1b-9ac8-b74e3c399625","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","timestamp":"2019. július. 02. 06:10","title":"Szarinnal fertőzött csomagot küldtek a Facebook kaliforniai irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","shortLead":"Számos fontos adózási változás lépett életbe július elsejével.","id":"20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9eda6a-98ab-41e3-8461-7c5f84fb8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Kisebb_szochot_kedvezobb_katat_hozott_a_julius","timestamp":"2019. július. 01. 20:05","title":"Kisebb szochót, kedvezőbb katát, nulla reklámadót hozott a július","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban az MTA egy kutatója is részt vett. ","shortLead":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban...","id":"20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f46130c-eee8-4cf4-838c-3352c5b57a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Sikerült lefotózni, ahogy két galaxishalmas összeütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves magyar férfi vasárnap délelőtt Balatonfenyves térségében gumimatraccal ment be a tóba, majd eltűnt.","shortLead":"Meghalt egy férfi a Balatonban Balatonfenyvesnél vasárnap - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Az 55 éves...","id":"20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163b486-0fcb-43af-a94a-e6d1c50b9f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_A_Balatonban_lelte_halalat_egy_ferfi_elolanccal_kerestek_a_holttestet","timestamp":"2019. június. 30. 21:32","title":"A Balatonban lelte halálát egy férfi, élőlánccal keresték a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]