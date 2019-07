Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","shortLead":"Két zuhanyzó lány vette észre a csempébe rejtett kamerákat.","id":"20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6ec019-0409-478d-aa17-961c7856797f","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Zsivanysagbol_kamerazta_be_a_tulaj_az_balatoni_apartmanok_furdoszobajat","timestamp":"2019. július. 05. 12:45","title":"\"Zsiványságból\" kamerázta be a tulaj a balatoni apartmanok fürdőszobáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","shortLead":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","id":"20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e244531-c92b-4980-a0da-61273164c903","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","timestamp":"2019. július. 06. 14:48","title":"Az összes üdülőjétől megszabadul a Magyar Posta, hogy legyen pénz a béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","shortLead":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

\r

","id":"20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9d031-d6bc-4c48-86b7-d25f9c221d71","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Bronzérmes a 4X200-as gyorsváltó a kazanyi junior Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány 31 millió eurót fizetett érte.","shortLead":"A kormány 31 millió eurót fizetett érte.","id":"20190705_Magyarorszagnak_tengeri_kikotoje_lett_az_olaszorszagi_Triesztben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7008ea-0325-47ef-a00f-e39388e07550","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Magyarorszagnak_tengeri_kikotoje_lett_az_olaszorszagi_Triesztben","timestamp":"2019. július. 05. 14:39","title":"Magyarországnak tengeri kikötője lett az olaszországi Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili balesetről szóló minisorozatát. A film fő üzenetei véleményem szerint valójában nem is elsősorban a csernobili balesetről és nem is az atomenergiáról, hanem arról a hibás társadalmi/irányítási rendszerről szólnak, ami elvezetett ehhez a szörnyű balesethez.","shortLead":"System error. Rendszerhiba. Ez a számítástechnikai kifejezés jutott először eszembe, amikor megnéztem az HBO csernobili...","id":"20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cf08ce-f9ac-4a20-9272-63994e42bc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_hbo_csernobil_sorozat_velemeny_aszodi_attila","timestamp":"2019. július. 04. 20:30","title":"Aszódi Attila: Egy nukleáris mérnök gondolatai a Csernobil-sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","shortLead":"A buszosok azzal érvelnek: komoly bevételtől eshet el a város.","id":"20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=899a5747-e9f8-4c6c-a49d-8e66b8b93cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4b1055-f127-4123-9d1e-fd956536f2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Onkormanyzati_valasztas_francia_modra_Parizs_kitiltana_a_turistabuszokat","timestamp":"2019. július. 04. 18:38","title":"Önkormányzati választás francia módra: Párizs kitiltaná a turistabuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok szavazatát, és a csúcsjelöltek helyett egy saját bizottsági elnököt varázsolni a brüsszeli bürokrácia élére. A helyzet az, hogy a Tanács valóban felrúgta a népfelség elvét, de Orbán Viktornak ehhez volt demokratikus felhatalmazása.","shortLead":"Magyarországot is elérte az elvi vita, joga volt-e az unió állam- és kormányfőinek semmibe venni az európai polgárok...","id":"20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c5c809-26f3-4aa0-a214-03af57c59c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b9c226-00e0-45b1-b30b-8b654ff685a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Elarulta_a_demokraciat_Orban_eppenseggel_ervenyt_szerzett_a_magyarok_akaratanak","timestamp":"2019. július. 05. 15:20","title":"Elárulta a demokráciát? Orbán éppenséggel érvényt szerzett a magyarok akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy jogszabály alapján nem fogadta el az OTP a babaváróhitel-kérelmeknél az adóigazolványt helyettesítő igazolásokat. A kormány a babaváró rendeletbe szó szerint azt írta, az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal kell igazolni.","shortLead":"Egy jogszabály alapján nem fogadta el az OTP a babaváróhitel-kérelmeknél az adóigazolványt helyettesítő igazolásokat...","id":"20190705_Az_OTP_elarulta_miert_nem_fogadtak_el_az_adojeligazolasokat_babavaroigenyleseknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7735df1-429c-4645-8964-c875ab5e1863","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Az_OTP_elarulta_miert_nem_fogadtak_el_az_adojeligazolasokat_babavaroigenyleseknel","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Az OTP elárulta, miért nem fogadták el az adójel-igazolásokat babaváró-igényléseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]