[{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":" Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

","shortLead":"Ma már a harmadik érmet szerzik a magyarok.\r

","id":"20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39819777-126d-4d67-957e-3a3eaab0ffaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee9d031-d6bc-4c48-86b7-d25f9c221d71","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Bronzermes_a_4X200as_gyorsvalto_a_kazanyi_junior_Ebn","timestamp":"2019. július. 05. 21:03","title":"Bronzérmes a 4X200-as gyorsváltó a kazanyi junior Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

","shortLead":"A Duna makádi szakaszánál megtalált nő is a Hableány utasa volt - erősítette meg szombat hajnalban a rendőrség.\r

","id":"20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ffa3b3-55cc-4eb1-9fb2-8254dfa2c6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Ujabb_Hableanyaldozatot_talaltak_a_Dunaban","timestamp":"2019. július. 06. 08:06","title":"Újabb Hableány-áldozatot találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","shortLead":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","id":"20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe4ae3b-2f11-4871-86a4-7be1da3b1a39","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","timestamp":"2019. július. 06. 19:25","title":"Mit tehet a vállalkozó, ha iparűzésiadó-túlfizetése van, ráadásul elévült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca, a Föld legszexibb férfijával forgat klipeket, de ön jó eséllyel még nem hallott róla. Stormzy hátára vette a brit Grime műfaját, közben menővé tette a vallást és a politikai szerepvállalást a modern zenében.","shortLead":"Itt volt tavaly a Szigeten, Ed Sheeran egyik legjobb cimborája, Banksy tervezi a fellépőruháit, az Adidas reklámarca...","id":"20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89df603e-6afe-4b8e-9305-135bcee63493","keywords":null,"link":"/kultura/20190706_Brit_undergroundtol_a_Sziget_es_a_Glastonbury_nagyszinpadjaig_igy_lett_Stormzy_dellondoni_gengszter_helyett_a_brit_Grime_zene_nagykovete","timestamp":"2019. július. 06. 20:00","title":" A brit óriás, aki a nagyszínpadról küldte el a fenébe Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","shortLead":"Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén.","id":"20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5acf4a1-ab14-46c6-a78b-00d6e89e4faf","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Megvan_a_Balaton_legjobb_strandja","timestamp":"2019. július. 05. 15:54","title":"Megvan a Balaton legjobb strandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]