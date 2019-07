Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is összehoznak – csoda-e, ha a 3-400 ezer forintos fizetés itthon nem csábítja őket? Mi erre úgy reagálunk, hogy megpróbálunk tetőfedő-vb-t rendezni 2022-ben. ","shortLead":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is...","id":"20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbed750-ec2d-4118-8c62-68264b39237c","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:28","title":"600 ezer forint havi nettó alatt nehéz Magyarországon tartani a bádogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről. Csakhogy nem egyértelmű, hogy vissza is vonta-e a javaslatot.","shortLead":"Hónapokig tartó tüntetések után a hongkongi kormányzó bejelentette: nem tárgyalnak tovább a kiadatási törvényről...","id":"20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97edf97a-94d4-482a-9227-f8aa8384a7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb8366e-6a2f-4785-9714-95c0834ddfdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Halottnak_nyilvanitotta_Hongkong_kormanyzoja_a_kiadatasi_torvenyt","timestamp":"2019. július. 09. 05:23","title":"Halottnak nyilvánította Hongkong kormányzója a kiadatási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban hétfőn, pénteken és vasárnap sűrítették a járatot, hamarosan mindennap 10 percenként jár majd. ","shortLead":"Korábban hétfőn, pénteken és vasárnap sűrítették a járatot, hamarosan mindennap 10 percenként jár majd. ","id":"20190710_100e_ferihegy_repuloteri_busz_menetrend_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a5b27c-b756-4294-ac9f-b758ac4e1986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfed5ec-6469-4edc-bf81-c174dbd2064a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_100e_ferihegy_repuloteri_busz_menetrend_bkk","timestamp":"2019. július. 10. 11:00","title":"Megint változik a reptéri buszok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","shortLead":"Kedd délutántól az Etele térig jár az 1-es villamos.","id":"20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec050f9-f156-4fb9-b5f7-20a7f24b32f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebb8cbe-e822-43c7-ab98-630952aa2f57","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_1es_villamos_uj_szakasza_etele_ter","timestamp":"2019. július. 09. 15:40","title":"Füvesítették az 1-es villamos új szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.","shortLead":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet –...","id":"20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb3c8d-260f-4aed-9ab8-57717ef5c010","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","timestamp":"2019. július. 09. 17:33","title":"Kimutatták a tudósok, milyen veszélyt jelent a gyerekekre a zikavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0473e0-4643-44b0-80bb-410415ddcf6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi leghosszabb, 51 perces adással jelentkezett az Őrültech című podcast, amiből az is kiderül, mennyit tudnak a műsorvezetők a holdra szállásról.","shortLead":"Az eddigi leghosszabb, 51 perces adással jelentkezett az Őrültech című podcast, amiből az is kiderül, mennyit tudnak...","id":"20190708_orultech_podcast_tech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0473e0-4643-44b0-80bb-410415ddcf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a96ac4-7876-407f-bdbb-ffea418a66df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_orultech_podcast_tech","timestamp":"2019. július. 08. 21:33","title":"Podcast: Mindent tud a holdra szállásról? Egészen biztos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc6c641c-3d26-49e3-a24d-ba82c07fd05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a12746-9e0d-4024-a541-205d3b109cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Haz_udvaraba_csapodott_egy_kamionnal_utkozo_auto_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 09. 17:53","title":"Ház udvarába csapódott egy kamionnal ütköző autó Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos gyérítési program.","shortLead":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos...","id":"20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef91fb6-3254-40ac-bdc4-88d8a3e87e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","timestamp":"2019. július. 08. 15:44","title":"Újabb területeken irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]