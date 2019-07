Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","shortLead":"Erre lehet utalni Orbán Balázs államtitkár válaszából, amit az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó kérésére adott.\r

\r

","id":"20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94d3da3e-cae1-4ee7-93d6-643ec777d88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8c1dd3-e266-4891-9f49-b0bac60fcced","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_kormany_szerint_olyan_eros_a_tarsadalmi_egyeztetes_hogy_mar_a_kormany_oldalara_sem_kell_kitenni_a_jogszabalytervezeteket","timestamp":"2019. július. 11. 15:24","title":"A kormány szerint olyan erős a társadalmi egyeztetés, hogy már a kormány oldalára sem kell kitenni a jogszabálytervezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","shortLead":"Begyűjtötte az önkormányzat az e-rollereket az V. kerületben, mire válaszul a cég beszüntette az ottani szolgáltatását.","id":"20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48d82fb-f726-42a6-bbf6-1d846eb0e7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9f6240-14d0-4d9d-abab-081017073c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Kivonult_a_Lime_a_Belvarosbol","timestamp":"2019. július. 11. 15:25","title":"Kivonult a Lime a Belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","shortLead":"A tervek szerint a filmet - a korabeli hangulatot felidézve - fekete-fehér filmszalagra forgatják majd. ","id":"20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eadae4d-c1a1-40af-aac2-305e2e13c0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09e54c-7bd2-4775-bc67-7226953c8617","keywords":null,"link":"/kultura/20190711_Gary_Oldman_David_Fincher_film_Herman_Mankiewicz","timestamp":"2019. július. 11. 16:53","title":"Gary Oldmannel készül David Fincher új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma az argentin szívsebész előtt tisztelet, aki a bypassműtét metódusának kialakításával forradalmasította a szívbetegek terápiáját.","shortLead":"Lehet, hogy René Favaloro nevét kevesen ismerik, de az biztos, hogy nagyon sokan köszönhetik neki életüket. A Google ma...","id":"20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d447178c-72f6-486b-8131-011476566c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f80e614-f55c-4b00-9dce-7999e3bb82c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_rene_favaloro_szivsebesz_koszoruer_bypass_mutet","timestamp":"2019. július. 12. 07:03","title":"Miért került ma René Favaloro szívsebész a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének egy része érzékelte, hogy a szállodahajóval történt valami szokatlan. Közben egy dél-koreai idegenvezető állítja, közvetlen közelről, a partról nézte végig a tragédiát, amelyben – mint később kiderült – 26 honfitársa veszett oda. A Hableány kapitányától és matrózától ma vesznek végső búcsút kollégáik. ","shortLead":"Birtokunkba került néhány tanúvallomás, amelyből kiderül, a Hableány tragédiáját okozó Viking Sigyn személyzetének...","id":"20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71fb15-91f7-46e6-af2d-7aae62f8b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_Vikingen_is_ereztek_az_utkozest_a_Hableannyal","timestamp":"2019. július. 12. 06:30","title":"\"Mintha a talaj kiment volna a lábam alól\" – feldolgozható-e valaha a Hableány tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen. Meg akarták előzni, hogy újabb remegés fogja el a német kancellárt. ","shortLead":"Nem a protokoll szerint állva, hanem ülve vett részt Angela Merkel és a dán miniszterelnök egy diplomáciai eseményen...","id":"20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cb8160-59aa-46a6-87b1-b3c8b0344547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3592e4-6d51-4f23-9343-5f11725437bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Merkelek_most_biztosra_mentek_ultek_a_katonai_ceremonia_alatt","timestamp":"2019. július. 11. 20:39","title":"Merkelék most biztosra mentek: ültek a katonai ceremónia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","shortLead":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","id":"20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ebabd-8f8e-485d-9509-7b0f4448b4d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","timestamp":"2019. július. 10. 12:22","title":"Tom Hanks megmutatta, milyen menő fürdőnadrágot kapott születésnapjára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","shortLead":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","id":"20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a216e340-ed9f-4fd2-aec1-1f6ee3fd29d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","timestamp":"2019. július. 10. 16:15","title":"Csak utazási irodától lehet kártérítést kérni, ha nem jött össze a repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]