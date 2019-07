Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","shortLead":"„Kérjük érintse a terminálhoz! Az Isten fizesse meg!”","id":"20190714_Perselypenz_Paypassszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0168b12-98f4-4b76-b925-2b821aa752ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5bb50-8cf9-4719-af8f-0caf91c5c2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Perselypenz_Paypassszal","timestamp":"2019. július. 14. 20:42","title":"Perselypénz Paypass-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól ismert Király Tamás. A Ludwig Múzeumban bemutatott ruhákat már csak azért is érdemes megnézni, mert lehet, hogy tíz év múlva már semmi nem marad belőlük.","shortLead":"Ha még élne, biztosan hatalmas bulival ünnepelte volna meg első retrospektív kiállítását a hordhatatlan ruhaszobrairól...","id":"20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d9dd1-21dd-4ea2-adf3-df757eab0578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a96109a-249d-42ec-8109-44ccac2d188d","keywords":null,"link":"/elet/20190715_kiraly_tamas_divattervezo_ludwig_muzeum_kiallitas","timestamp":"2019. július. 15. 20:00","title":"Foszlásnak indult a magyar divatpápa életműve – ki fogja a ruháit megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék támadásai nyomán ellehetetlenült Katica Janeva különleges ügyészségi vezető munkája, így lemondott hivataláról.","shortLead":"Az ellenzék támadásai nyomán ellehetetlenült Katica Janeva különleges ügyészségi vezető munkája, így lemondott...","id":"20190715_Lemondott_a_Gruevszkifele_lehallgatasokat_vizsgalo_kulonleges_ugyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2193f9d-4114-452d-b565-62b1ad4a1120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d5016-d919-42a1-82ee-bc50dafbcc8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Lemondott_a_Gruevszkifele_lehallgatasokat_vizsgalo_kulonleges_ugyesz","timestamp":"2019. július. 15. 21:20","title":"Lemondott a Gruevszki-féle lehallgatásokat vizsgáló különleges ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","shortLead":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","id":"20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbefdab-d24b-4d02-807f-1d23fb2fa936","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","timestamp":"2019. július. 15. 08:21","title":"A legkisebb és legolcsóbb cseh SUV: megkezdődött a Skoda Kamiq gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas helyek egyelőre nem lesznek, az építkezést az adófizetők állják, a számla átlépte a 3,5 milliárd forintot.","shortLead":"Szeptemberben nyit Debrecenben az alapítványi iskola, ahova a jelentkezés is 100 ezer forintba kerül. Ösztöndíjas...","id":"20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0243bfa8-1b0d-4a21-ba30-149c184a6379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a53476-2a59-4153-b512-e621517e9a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Kell_meg_164_millio_forint_kozpenz_a_millios_tandijjal_indulo_elit_maganiskolara","timestamp":"2019. július. 15. 16:27","title":"Kell még 164 millió forint közpénz a milliós tandíjjal induló elit magániskolára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","shortLead":"Ausztrál versenyző győzött a balatoni településen rendezett viadalon, a cseh Martin Sonka vezet összetettben. ","id":"20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956180d2-95eb-49e8-b6bc-009ff657f6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97798d44-89ca-4c86-abeb-baea4d8fd1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_megvan_a_red_bull_air_race_gyoztese_zamardiban","timestamp":"2019. július. 14. 16:58","title":"Megvan a Red Bull Air Race győztese Zamárdiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9eaa5-2d16-42d9-9f25-d5d4e65a5af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodkapitány a baleset után átvette a hajó kormányzását, mert a kapitány sokkos állapotba került. ","shortLead":"A másodkapitány a baleset után átvette a hajó kormányzását, mert a kapitány sokkos állapotba került. ","id":"20190715_Sokkot_kaphatott_a_Viking_Sigyn_kapitanya_mikor_rajott_hogy_mi_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9eaa5-2d16-42d9-9f25-d5d4e65a5af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34d9946-b2dc-497d-991a-3e55151f494d","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Sokkot_kaphatott_a_Viking_Sigyn_kapitanya_mikor_rajott_hogy_mi_tortent","timestamp":"2019. július. 15. 07:21","title":"Sokkot kaphatott a Viking Sigyn kapitánya, mikor rájött, hogy mi történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]