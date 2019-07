Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","shortLead":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","id":"20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344a671-6769-46fc-af7d-b8dc55688dac","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","timestamp":"2019. július. 18. 13:18","title":"Igazi különlegesség lesz Krasznahorkai László új könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer áldozatai közül többen is megszólalnak benne. ","id":"20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb50ee01-ef9c-4595-8bcb-52ee1c3ed635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9596cf3-e823-405c-9ea0-11e9589b3ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Elozetes_Harvey_Weinstein_dokumentumfilm_Hulu","timestamp":"2019. július. 18. 15:02","title":"Hátborzongató előzetes jött a Harvey Weinsteinről készült dokumentumfilmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","shortLead":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","id":"20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86f63f-9261-4161-9d40-39583ac82457","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","timestamp":"2019. július. 17. 17:44","title":"Már nincsenek életveszélyben a horvát BMW-s áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ed0ba-3031-4651-8de6-5ff28f1d2099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először emelkedett volna el a földről a Raptor hajtóművel felszerelt Starhopper, a teszt azonban nem úgy sikerült, ahogy a SpaceX-nél szerették volna.","shortLead":"Most először emelkedett volna el a földről a Raptor hajtóművel felszerelt Starhopper, a teszt azonban nem úgy sikerült...","id":"20190718_spacex_starhopper_raptor_hajtomu_kiserlet_robbanas_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ed0ba-3031-4651-8de6-5ff28f1d2099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9171c3d3-9449-41d2-8d82-b81e49faef72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_spacex_starhopper_raptor_hajtomu_kiserlet_robbanas_elon_musk","timestamp":"2019. július. 18. 08:33","title":"Nem sikerült a teszt, robbanás rázta meg a SpaceX űrhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja meg az oroszok által fejlesztett FaceAppot.","shortLead":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja...","id":"20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8885425-a4ca-4184-b3ab-3ad15350747b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","timestamp":"2019. július. 18. 10:33","title":"Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b5719b-38ec-4c3e-ae05-6e406d0bcf23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 40 éve halott a rock and roll királya, de személyes tárgyai most is vagyonokat érnek.","shortLead":"Több mint 40 éve halott a rock and roll királya, de személyes tárgyai most is vagyonokat érnek.","id":"20190717_Elado_Elvis_egyik_hofeher_limuzinja_es_egy_HarleyDavidsonja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b5719b-38ec-4c3e-ae05-6e406d0bcf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d913f7-4fda-4a81-8627-0f89de0aed25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Elado_Elvis_egyik_hofeher_limuzinja_es_egy_HarleyDavidsonja","timestamp":"2019. július. 17. 14:20","title":"Eladó Elvis egyik hófehér limuzinja és egy Harley-Davidsonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","shortLead":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","id":"20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764744f7-b205-47cc-a373-e6ea96550d76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","timestamp":"2019. július. 17. 12:11","title":"A fedélzeti kamera szépen megmutatta, mit csinált vezetés helyett az orosz villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]