Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb volt a füstje, mint a lángja?","shortLead":"Nagyobb volt a füstje, mint a lángja?","id":"20190718_Nincs_mar_akkora_erdeklodes_a_babavaro_hitel_irant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be7ac37-7230-4d51-b754-caea6dbede9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Nincs_mar_akkora_erdeklodes_a_babavaro_hitel_irant","timestamp":"2019. július. 18. 16:41","title":"Nincs már akkora érdeklődés a babaváró hitel iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","shortLead":"Azt mondták, az utasoknak akarnak jót, mert ha meg kell várni a műszaki kollégákat, az legalább másfél óra.","id":"20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dda04-bc4c-4f5c-980c-52cd11ab0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Utkozben_szerelte_meg_a_vonatot_a_kalauz_es_a_vezeto_Somogy_megyeben","timestamp":"2019. július. 19. 05:40","title":"Útközben szerelte meg a vonatot a kalauz és a vezető Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","shortLead":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","id":"20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d78506-b02a-43fe-92fd-786b1ec2841f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. július. 18. 17:31","title":"Robbanás volt a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","shortLead":"A Debrecen és a Honvéd döntetlent játszott idegenben, a Fehérvár és az FK Zeta mérkőzése gól nélkül ért véget. ","id":"20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88cf244-c890-48e6-8ad0-df049cf05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4af6207-13cb-41b7-8526-83653bdf18cf","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Mindharom_magyar_csapat_tovabbjutott_az_Europaliga_selejtezoben","timestamp":"2019. július. 18. 22:00","title":"Mindhárom magyar csapat továbbjutott az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és párkapcsolatainkban, sőt gyermekeinkkel szemben is. Ahhoz, hogy társas viszonyainkban egységet élhessünk meg, elsősorban intimitáskerülő viselkedésmintáinkkal kell leszámolnunk. ","shortLead":"Az intimitáskerülés nem más, mint távolságtartás, elkülönültségérzés, belső magány. Megjelenhet baráti, munkatársi és...","id":"20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c900ac1-6e4c-484a-91cc-c1266dbec374","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190718_On_is_falakat_epit_vagy_mindig_olyanba_akad_aki_ennek_mestere","timestamp":"2019. július. 18. 17:30","title":"Ön is falakat épít vagy mindig olyanba akad, aki ennek mestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt elfogták volna a férfit, egy idős nővel is végezhetett. ","shortLead":"Újabb emberöléssel gyanúsítják a 2016 májusában, Túronyban történt gyilkosság jogerősen elítélt elkövetőjét. Mielőtt...","id":"20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7489959-da59-439b-aaac-5113694c5740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfdf1bc-1600-43af-8fbe-d5e44c4e91ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Elfogasa_elott_masfel_honappal_masodjara_is_olhetett_a_turonyi_fejszes_gyilkos","timestamp":"2019. július. 17. 14:05","title":"Elfogása előtt másfél hónappal másodjára is ölhetett a túronyi fejszés gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya 35-65 százalék volt.","shortLead":"Összesen 186 milliárd forint bevételt termeltek az autópályák az első fél évben. A külföldiek és a belföldiek aránya...","id":"20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e395f8-6e72-4047-a53e-710902f3156a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_autosok_majd_50_milliard_forintot_fizettek_az_autopalyakert_fel_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 18. 12:37","title":"Az autósok majd’ 50 milliárd forintot fizettek az autópályákért fél év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]