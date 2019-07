Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","shortLead":"Őrült szerkezet, valójában gyötrelem lehet vele közlekedni. ","id":"20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449d0402-607c-4754-8075-629dcdbb8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec99683-5854-4bf1-aacd-23cfbcea3fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Csunyan_osszetortek_szegeny_Batmobilet_egy_francia_autopalyan","timestamp":"2019. július. 24. 16:51","title":"Csúnyán összetörték szegény Batmobile-t egy francia autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában osztotta meg jó tanácsát Nagy István.","id":"20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd39df7-22b1-4976-88bf-f71829110a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c533bd-b35c-426b-b843-ad2853541ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Uzent_az_agrarminiszter_Aki_balatoni_halat_enne_hat_fogjon_maganak","timestamp":"2019. július. 24. 12:23","title":"Üzent az agrárminiszter: Aki balatoni halat enne, hát fogjon magának!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban különösen népszerűek, és sok millióan használják őket. Pontosabban csak használták, mert mind a Google, mind a Mozilla deaktiválta a hírbe hozott bővítményeket. ","shortLead":"Bár nem csupán hat böngészőbővítményről derült ki, hogy serényen gyűjti az adatokat a felhasználókról, ezek azonban...","id":"20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37fe3c57-f973-41ac-8976-1c62264e3a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96793fdf-3af4-46a7-9399-f4cdca9fd965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_adatgyujto_bovitmenyek_chrome_firefox_bongeszo","timestamp":"2019. július. 24. 11:33","title":"Talán nem is sejtette: 6 népszerű Chrome- és Firefox-bővítmény gyűjtött titokban adatokat a gépekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","shortLead":"A The Testaments szeptember 10-én jelenik meg. ","id":"20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671bafa4-6e3d-4509-b9aa-9c23dc64923c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c653e2a-8f1d-4e00-b929-2626a62aa281","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_szolgalolany_meseje_folytatas_Margaret_Atwood_Booker_dij","timestamp":"2019. július. 24. 15:03","title":"A szolgálólány meséjének folytatása is bekerült az idei Booker-díj jelöltjei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef08e10-7891-4f58-bb7b-14273106c747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","shortLead":"Végül a \"kórházba szöktették\". ","id":"20190724_Eskuvo_allergias_roham_menyasszony_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef08e10-7891-4f58-bb7b-14273106c747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72418e95-c65b-4aef-8a14-f91fa19351a1","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Eskuvo_allergias_roham_menyasszony_OMSZ","timestamp":"2019. július. 24. 10:30","title":"Negyven perccel az esküvője előtt kapott allergiás rohamot egy budapesti menyasszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó védjegy-tulajdonjogról lemondott a rádiós javára.\r

\r

","shortLead":"Nem tűnik logikus lépésnek a rádiótól, hogy az értékes és Sebestyén Balázsék kezébe ütőkártyát adó...","id":"20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3cde79-f58e-42ee-9b29-63b5276a7dcf","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Mar_nem_a_Radio_1e_a_Balazsek_musor_vedjegye_hanem_Sebestyen_Balazse","timestamp":"2019. július. 24. 11:51","title":"Már nem a Rádió 1-é a Balázsék műsor védjegye, hanem Sebestyén Balázsé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","shortLead":"Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision.","id":"20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb538e89-e54b-45c3-a86c-354e2d513d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137476b1-e7ec-40b0-819a-8780004a80e0","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ujabb_tizmilliardos_autoipari_beruhazas_indul_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 24. 13:30","title":"Újabb tízmilliárdos autóipari beruházás indul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]