[{"available":true,"c_guid":"48b38bb5-2dc3-49cc-be8a-250ffc986183","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány hete alig száz méterre a kertek végétől öltek meg a ragadozók egy bikaborjút. ","shortLead":"Néhány hete alig száz méterre a kertek végétől öltek meg a ragadozók egy bikaborjút. ","id":"20190725_Rendelettel_vedene_a_falu_kornyeki_farkasokat_Fuzer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b38bb5-2dc3-49cc-be8a-250ffc986183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eeb890-5d03-4115-b551-274a96a6a776","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Rendelettel_vedene_a_falu_kornyeki_farkasokat_Fuzer","timestamp":"2019. július. 25. 18:42","title":"Rendelettel védené a falu környéki farkasokat Füzér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13 éves fiú úgy döntött, csinál egyet a fivérének.","shortLead":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13...","id":"20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c39ddab-e31c-47aa-9286-11a50883285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","timestamp":"2019. július. 25. 20:03","title":"Nem engedhette meg magának a külső akkumulátort, a 13 éves öccse csinált neki egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d54e5d8-92b1-4dda-abda-b8381e5f7a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Verekedésbe torkollik egy nézeteltérés a férfiöltözőben. ","shortLead":"Verekedésbe torkollik egy nézeteltérés a férfiöltözőben. ","id":"20190725_76_Velencei_Filmfesztival_magyar_kisfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d54e5d8-92b1-4dda-abda-b8381e5f7a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c1dc8-b9c8-4c78-a62c-d4735bec09bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_76_Velencei_Filmfesztival_magyar_kisfilm","timestamp":"2019. július. 25. 13:59","title":"A 76. Velencei Filmfesztiválon lesz egy magyar kisfilm világpremierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott papírlapon mutatják be, mennyit visznek haza havonta.","shortLead":"Több pedagógus is nyilatkozott a 24.hu-nak, miért vesznek részt abban az akcióban, amely során maguk előtt tartott...","id":"20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b56b72a-db2f-4885-ba6a-57e61bb6c1a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Tulajdonkeppen_csak_azt_szeretnem_hogy_ne_legyen_szegyen_tanarnak_lenni","timestamp":"2019. július. 25. 07:01","title":"\"Tulajdonképpen csak azt szeretném, hogy ne legyen szégyen tanárnak lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre kevés dolog szivárgott ki az ősszel érkező új MacBook Próról, de az áráról már most pletykálnak.","shortLead":"Egyelőre kevés dolog szivárgott ki az ősszel érkező új MacBook Próról, de az áráról már most pletykálnak.","id":"20190725_apple_16_colos_macbook_pro_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fcf939-b5c6-4a36-a98b-e399b3a93bd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_apple_16_colos_macbook_pro_ara","timestamp":"2019. július. 25. 17:03","title":"Megvan, mennyibe kerülhet az Apple új MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","shortLead":"Mert mi negyven évig hiányt szenvedtünk ebben, érvelt a volt miniszter.","id":"20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec86278-a89c-4488-b62e-93606cfc7f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Balog_Zoltan_Stuttgartban_A_magyarok_jobban_ismerik_a_szabadsag_ertekeit_mint_a_nemetek","timestamp":"2019. július. 26. 12:38","title":"Balog Zoltán Stuttgartban: A magyarok jobban ismerik a szabadság értékeit, mint a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","shortLead":"Meghalt volna a kopár síkságon, ha nem jön a bringás.","id":"20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d84688-8b03-465e-9c05-f5d40e509ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c224631-dfce-42eb-979f-bdd06fbfce2c","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Biciklis_mentette_meg_az_eltevedt_oregembert","timestamp":"2019. július. 26. 11:14","title":"Biciklis mentette meg az öregembert az oregoni pusztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió forintot.","shortLead":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió...","id":"20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4530ebb0-05e6-48d6-acfc-1c5c6fbf28d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","timestamp":"2019. július. 25. 08:58","title":"Milliós kártérítést kapott a battonyai kínzók egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]