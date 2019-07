Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","shortLead":"Pedig tényleg olyan, mintha havazott volna.","id":"20190726_jegeso_zala_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60966210-fed5-4975-a140-ef1e916fdafa","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_jegeso_zala_megye","timestamp":"2019. július. 26. 16:06","title":"Nem, ez nem hó, csak ilyen sok jég esett Zala megyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","shortLead":"Orbán nem véletlenül hozta be a kereszténységet is az illiberális jelző mellé.","id":"20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f6a8e-b5fc-4444-9ad8-bd84bcd9dc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da80173-bd9f-4dde-9df6-611f095020c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Ot_eve_keresi_Orban_az_autokrata_rendszerenek_pontos_definiciojat","timestamp":"2019. július. 28. 11:08","title":"\"Orbán maga is küzd a saját rendszerének definiálásával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket máskor soha.","shortLead":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket...","id":"20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be59a1f5-0504-4ccd-9756-0de29ce3f638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","timestamp":"2019. július. 26. 17:03","title":"Tudja, milyennek látszódik az űrből a Balaton? Hát nem épp kéknek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple ikonikus formatervezője, aki közel három évtizedes közös munka után hagyja ott a vállalatot.","shortLead":"Az új technológiák fejlesztőinek felelőssége nem ér véget, amikor piacra kerül a termék – véli Jony Ive, az Apple...","id":"201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5387fa-008b-43ee-812b-198ccad0d3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/201927__jony_ive__tavozo_tervezo__muszakvaltas__formai_kovetelmenyek","timestamp":"2019. július. 27. 15:00","title":"Jony Ive: Senkit nem érdekel, ha valami újat csinálsz – csak az, ha jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","shortLead":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","id":"20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec544c1-212b-4020-8019-68a1e6c215bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","timestamp":"2019. július. 28. 08:22","title":"Hőség és felhőszakadás vár ma ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken közzétett jelentésében, amely egyben nem tanácsolja az e-cigarettát azoknak, akik le akarnak szokni a dohányzásról.","shortLead":"Az elektronikus cigaretta kétségkívül káros az egészségre, és szabályozni kell használatát - olvasható az Egészségügyi...","id":"20190726_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e7f0cd-3394-46e7-9481-75427c5691ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_who_egeszsegugyi_vilagszervezet_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. július. 26. 20:55","title":"WHO: az elektromos cigi káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint egymilliárdan használják az androidos Google Fotókat. Ez az alkalmazás kapott most egy hasznos új funkciót: nem kell megnyitni tartalmakat, hogy lássuk, mit rejtenek.","shortLead":"Már több mint egymilliárdan használják az androidos Google Fotókat. Ez az alkalmazás kapott most egy hasznos új...","id":"20190727_androidos_google_fotok_video_elonezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92ff896-4268-4cba-8641-2f6f855613bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_androidos_google_fotok_video_elonezet","timestamp":"2019. július. 27. 13:03","title":"Androidos és használja a Google Fotókat? Kapott az app egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László, az ellenzék közös érdi polgármester-jelöltje egy kamu névsorral becsempészte a helyi, fideszes lapba Simicska Lajos Orbán Viktor miniszterelnököt minősítő megjegyzését. ","shortLead":"Csőzik László, az ellenzék közös érdi polgármester-jelöltje egy kamu névsorral becsempészte a helyi, fideszes lapba...","id":"20190727_Rejtett_O1Guzenettel_heccelte_az_erdi_ellenzeki_jelolt_a_helyi_kormanymediat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596bb1b7-971b-4f60-8acd-2281658c624d","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Rejtett_O1Guzenettel_heccelte_az_erdi_ellenzeki_jelolt_a_helyi_kormanymediat","timestamp":"2019. július. 27. 15:49","title":"Rejtett O1G-üzenettel heccelte az érdi ellenzéki jelölt a helyi kormánymédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]