A Babaváró támogatás remek ajánlat. Aki megkapja, az 5 évig kamatmentes hitelként fizeti, ha pedig ezen idő alatt születik egy baba, akkor az egész futamidőre véglegesedik az „ingyenesség”. A második gyereknél ráadásul elengedik a tartozás 30 százalékát, míg a harmadiknál a teljes fennálló adósság lenullázódik. A babaváró szabad felhasználású, vagyis arra fordítják a házasok, amire csak szeretnék. Ezzel az ajánlattal pénzügyileg nem lehet versenyezni, ám egyre több igénylő szembesül azzal, hogy bizony valami hibádzik náluk, ezért nem élhetnek a lehetőséggel.

Sokan kérdezik, hogy milyen lehetőségük van akkor, ha babavárót nem kaphatnak? Ehhez a konstrukcióhoz a személyi kölcsönök hasonlítanak leginkább, hiszen ezek is szabad felhasználásúak, a maximális hitelösszeg pedig ugyancsak 10 millió forint. Az állami támogatás hiánya miatt azonban ezekre kamatot kell fizetni a bankok részére. Jelenleg a kamatok relatíve alacsonyak, így kedvező finanszírozási lehetőséget jelentenek, miközben az igénylési feltételek lényegesen lazábbak.

Nincs meg az elvárt jövedelem?

Amennyiben valaki azért nem kap babaváró hitelt, mert nem tudja a minimálisan előírt jövedelmet sem igazolni ehhez, az sajnos személyi kölcsönt sem fog kapni. Legalább minimálbért – nettó 99 085 forint – itt is fel kell tudni mutatni, de sok bank ennél nagyobb, 120 000 forint fölötti nettónál hitelez csak. A babavárónál ráadásul kizárólag az igénylő házaspár jövedelmét veszik figyelembe, miközben a személyi kölcsönöknél lehetőség van egyéb adóstársat is bevonni, akinek szintén számít az igazolt jövedelme.

Az elvárt jövedelmet illetően ezen kívül nincs különbség a két hiteltípus között, mert a bankok jellemzően személyi kölcsönként kezelik a Babavárót is. Ezért ugyanazt a JTM-korlátot alkalmazzák mindkettőnél: 500 000 forint havi nettó jövedelem alatt 50 százalék, ezt elérő jövedelem esetén maximum 60 százalék lehet a hiteltörlesztőkre fordított összeg aránya. Ez jelentősnek tűnhet, ám ha vannak már egyéb hitelek, esetleg nagy összegű hitelkeretet tart fenn valaki, akkor kifuthat ebből.

Jó hír viszont, hogy a bankok sokfajta jövedelmet elfogadnak mind a babaváró, mint a személyi kölcsönök esetében:

Magyar munkavállalói jövedelem

Külföldi jövedelem

Készpénzes jövedelem

Vállalkozói jövedelem

Öregségi nyugdíj

Szükséges a magyar lakcím?

Mind a Babaváró, mind a személyi kölcsönök esetében elvárás a magyar lakcím igazolása.

Nincs meg az elvárt tb-jogviszony és munkaviszony?

A babavárónál legalább a házaspár egyik tagjának 3 éves tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie maximum 30 napos megszakítással. Az nem probléma, ha az elmúlt 3 évben valaki munkahelyet váltott, feltéve, hogy a két munkahely között eltöltött időszak kevesebb volt, mint 30 nap volt. A felsőoktatási intézményben szerzett diploma megszerzése és a munkába állás között pedig legfeljebb hat hónap lehet a szünet, máskülönben nem minősül folyamatosnak a tb-jogviszony. Ráadásul az utolsó 180 napra szigorúbb szabályok vonatkoznak, ott csak az alkalmazotti és vállalkozói jogviszony fogadható el.

A személyi kölcsönök esetében lényegesen kevesebb a feltétel: az a fontos, hogy a hiteligénylő legalább 3 hónapos munkaviszonnyal rendelkezzen, és ne legyen próbaidő alatt. Az is fontos, hogy lehetőleg ne határozott idejű szerződése legyen. Határozott idejű szerződés esetén például abban az esetben kaphat kölcsönt valaki a bankoktól, ha előre jelzi a cég, hogy tovább foglalkoztatja a munkavállalót. Erre a célra vagy egy külön igazolási dokumentumot kell kérni a banktól, vagy már a munkáltatói igazoláson kitérnek erre a kérdésre. Egyes helyeken az is elegendő, ha korábban egy alkalommal már hosszabbítottak a munkavállalóval.

Korhatár felett?

A babaváró támogatás egyértelmű célja a gyermekvállalás ösztönzése, ezért minden ennek lett alárendelve. Az egyik legfontosabb szabály emiatt az, hogy kizárólag olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.

A személyi kölcsönöknél ilyen megkötés nincs. Itt általános szabály, hogy a 18 éves kort betöltött személyek vehetnek fel hitelt, de a bankok többsége 20-23 éves korhatárt köt ki. A felső korhatárnál általában az az elvárás, hogy a hitel futamideje alatt az adós ne töltse be a 70 éves kort. Van olyan bank azonban, amelyik idősebbek számára is hitelez, de akkor feltétel a hitelfedezeti biztosítás megléte.

Csak házasoknak?

A babaváró támogatás lényeges megkötése, hogy kizárólag házasok igényelhetik, vagyis élettársak számára nem elérhető. Még érdekesebb feltétel, hogy amennyiben a párnak van nem közös, ám közösen nevelt gyermeke, akkor legalább egyiküknek az első házassága kell, hogy legyen.

Személyi kölcsönt ezzel szemben bárki felvehet, vagyis házasok, élettársi kapcsolatban élők és egyedülállók egyaránt. Más kérdés, hogy az egyedülállókkal szemben itt is szigorúbbak a feltételek, egyszerűen azért, mert a két kereső megléte nagyobb pénzügyi biztonságot jelent. Van olyan pénzintézet, amelyik például biztosan elutasít egy 3 millió forintos személyi hitelt felvenni szándékozó, 200 ezer forint nettó jövedelmet igazolni tudó igénylőt, miközben egy ugyanennyit kereső családosnak simán kölcsönöz. Másoknál nem ennyire szigorúak a szabályok, de az ügyfélértékelésben náluk is mínusznak számít a szingliség. Ám, ha egy egyedülálló szülő maga neveli egy vagy két gyermekét, akkor még nagyobb az esélye a kikosarazásnak.

Nem elég az összeg?

A babaváró támogatás maximális összege 10 millió forint lehet, éppen annyi, mint a személyi kölcsönök felső határa. Vagyis, ha valakinek ilyen összegű finanszírozásra van szüksége, ám a babaváró támogatás feltételeinek nem felel meg, akkor megint csak a személyi kölcsön lehet alternatíva.

Nem érkezik a gyerek?

Egy hitel mindenképp bizonyos fokú kockázatot jelent, amit a babaváró esetében több dolog is megfejel. Egyik ilyen, hogy már maga a kamatmentesség is gyermekvállaláshoz kötött, vagyis fennáll annak a lehetősége, hogy öt év után vissza kell fizetni az igénybe vett állami támogatást, a hitel maga pedig piaci kamatozásúra vált át. Persze, ha már útban van a baba, akkor a kamatmentesség már biztos, ha pedig egy pár mindenképp szeretne további gyermekeket is, akkor a rizikó viszonylag kicsi.

© bankmonitor.hu

De milyen büntetésre lehet számítani a babavárónál? A jelenlegi kamatok mellett egy júliusban folyósított 10 milliós Babaváró támogatásnál – 30 napos hónapokat feltételezve – a visszafizetendő támogatás összege 2 074 302 forint lenne az 5. évet követően! Plusz az 5. évtől már normál kamattal kellene a hitelt fizetnünk: júliusban a babaváró hitel normál kamata 7,73 százalék lenne a jelenlegi állás szerint. Ez azt jelentené, hogy 5 év múlva a hitel normál törlesztőrészlete 70 510 forint lenne.

Egy végig fix kamatú személyi kölcsön esetében kizárólag az jelenthet kockázatot, hogy vajon tudjuk-e a teljes futamidő alatt rendben fizetni a havi törlesztőket, ám ez a babaváró esetében is rizikó lehet.

Külföldre költöznénk?

Amennyiben nem rendelkezünk magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyar cím megszűnésének napjától nem leszünk jogosultak a babaváró kamattámogatásra. Ha pedig addig nem született gyermek, akkor a kamattámogatást is vissza kell fizetnünk. Persze lehet külföldre menni úgy is, hogy közben megmarad a magyar lakcím, de vannak esetek, amikor ez nem megoldható.

A személyi kölcsönnél ilyen megkötés nincs, sőt akár egy hosszabb távú külföldi munkavállalás kezdeti költségei is megfinanszírozhatok ebből.

Ha válás lesz a házasságból?

Jól meg kell gondolni a válást is, mivel ebben az esetben is megszűnik a babaváró kamattámogatása, ha pedig a válásig baba sem született, akkor a korábbi kamattámogatást is egyösszegben vissza kell fizetni. Ha azonban 5 éven belül ismét házasságot köt valamelyik fél, akkor újra jár a kamattámogatás és a hitelfelfüggesztés, továbbá a gyermekvállalási támogatás is.

A személyi kölcsön esetében más a helyzet: házaspárok és élettársak esetében a bankok ragaszkodnak a partner adóstársként történő bevonásához. Az adóstárs – megtévesztő nevével ellentétben – a legtöbb esetben éppen úgy felel a tartozásért, mint maga az adós, vagyis a teljes tartozást behajthatják rajta. Ez azt jelenti, hogy például a férj veszi fel csak a hitelt, mert neki van megfelelő nagyságú, igazolt jövedelme, a feleség akkor is felel a visszafizetésért. (Ez persze fordítva is igaz lehet.)

Váláskor a személyi kölcsönnél nincs szankció, ám ennek lemenedzselése itt sem egyszerű feladat. A lehetőségekről részletesen itt olvashatsz.

Mennyibe kerül a személyi kölcsön?

A személyi kölcsönök kamatai most relatív alacsonyak, emiatt már 8 százalék alatti THM-mel (teljes hiteldíjmutató) is hozzájuthatunk ezekhez. Előnyük még a jelzáloghitelekhez képesti alacsony induló költség. Egy 8 millió forint hitelösszegű, 8 éves futamidejű személyi kölcsön esetben például 115 000 forint a Bankmonitor Személyi Kölcsön Kalkulátor által megadott legkedvezőbb havi törlesztő, ami a felvett tőkén felül 3 150 000 forint plusz visszafizetést jelent összességében.