Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint százmilliót ér a dohány.","shortLead":"Több mint százmilliót ér a dohány.","id":"20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15b0a9-5584-4ac8-bb92-b4aa7edbef03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_70_ezer_doboz_csempeszcigit_fogott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 30. 08:19","title":"70 ezer doboz csempészcigit fogott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor kirobbanhatnak. Márpedig erre nagyon alkalmas a mai világ, ahol a biztonság rengeteg tényezőnek a függvénye a klímaváltozástól kezdve a migráción, az egészségügyi és pénzügyi helyzeten át az erőforrások elosztásáig. A katonai stratégiai szakértő igazán ijesztő vészforgatókönyvekkel szeretné felhívni erre a figyelmet. Kingsley Donaldson a Brain Bar vendége volt idén.","shortLead":"Kingsley Donaldson azt állítja, hogy a háborúkat csak úgy lehet elkerülni, ha elfogadjuk és tudatosítjuk, hogy bármikor...","id":"20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d711e8e8-a6c2-4069-b5b3-e9cd05ea46c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4816f41-cf31-4ea3-8ee9-729fe4dc7881","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ez_mar_a_harmadik_vilaghaboru_es_eszre_sem_vesszuk","timestamp":"2019. július. 30. 06:30","title":"Ez már a harmadik világháború, és észre sem vesszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","shortLead":"Az interjút az utolsó pillanatban mondták le. ","id":"20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b34cb84-ce56-4b28-b397-e773d637c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4fa087-df2a-4718-833e-e865df53fb39","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_SZDSZes_multja_miatt_mondtak_le_a_Suhanj_Alapitvany_vezetojenek_kozradios_interjujat","timestamp":"2019. július. 31. 14:53","title":"SZDSZ-es múltja miatt mondták le a Suhanj! Alapítvány vezetőjének közrádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","shortLead":"Májusban 364 400 forint volt a bruttó átlagkereset, míg a nettó is 240 ezer felett van már. ","id":"20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102482b-c845-4e67-8209-a71ee3312d59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Kijottek_a_friss_adatok_a_KSH_szerint_ennyit_keres_az_atlag_magyar","timestamp":"2019. július. 30. 09:20","title":"A KSH szerint ennyit keres most az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy homokkal töltik fel a szabadstrandot.","id":"20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31a3bab-f3d0-4cd0-93c9-1b00409502c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e68230-8b62-4c01-b671-f1ed9abf9942","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_All_a_bal_a_siofoki_kikotoepites_korul","timestamp":"2019. július. 31. 11:59","title":"Áll a bál a siófoki kikötőépítés körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét emelt a Mol.","shortLead":"Ismét emelt a Mol.","id":"20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd157bc7-1e0e-4e04-a491-84d357c3bedb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_A_400_forintot_nyaldossa_a_gazolaj_literenkenti_ara","timestamp":"2019. július. 31. 05:30","title":"A 400 forintot nyaldossa a gázolaj literenkénti ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az esemény idején és helyén az egy fő matróz hiánya miatt nem volt alkalmas a hajózásra” a hajó – áll egy friss szakértői véleményben.","shortLead":"„Az esemény idején és helyén az egy fő matróz hiánya miatt nem volt alkalmas a hajózásra” a hajó – áll egy friss...","id":"20190731_Alkalmatlan_volt_hajozasra_a_Hableany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4085cccc-a81c-4f4c-8aad-fd20915e3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4357f95-416f-4709-a886-41b7d429c1b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Alkalmatlan_volt_hajozasra_a_Hableany","timestamp":"2019. július. 31. 09:26","title":"Alkalmatlan volt hajózásra a Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]