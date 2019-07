Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen megszűnt az eljárás. A hvg.hu-nak a baloldali politikus azt mondta: Kúria előtt támadja meg a kedden bejelentett döntést, amit az őszi önkormányzati választásokkal hozott összefüggésbe. Ugyanakkor arra készül, hogy ha így mégis ott kell lennie a tárgyalóteremben, akkor meg fogja védeni magát és társait.","shortLead":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen...","id":"20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec069ec-343f-476c-a395-83ef988987a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2019. július. 30. 14:58","title":"Czeglédy Csaba megszólal: megtámadja a döntést, hogy mégis bíróság elé viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","shortLead":"Az Audi bemutatta az A1 Citycarvert egy szupermini-kategóriás szabadidőautót.



","id":"20190729_Audi_A1_Citycarver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ef0d54b-f42b-4bc1-8a98-fc617c7639a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335bdb6-fca3-440d-ad10-3c2ba4d1b64f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Audi_A1_Citycarver","timestamp":"2019. július. 29. 14:40","title":"Semmi allroad, városjáró az Audi újdonsága az A1 Citycarver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet szerezte meg, és különdíjakat is nyertek. ","shortLead":"A Szentendrén rendezett Solar Decathlon Europe versenyen a Miskolci Egyetem konzorciumának projektje az 5. helyet...","id":"20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986a9635-6905-471b-9144-2e20eed37eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84909b4-173c-45be-8822-611d80e510dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_Erzelmekre_reagalo_Kadarkockat_epitettek_a_miskolci_diakok_az_okoshazak_versenyen","timestamp":"2019. július. 30. 19:37","title":"Érzelmekre reagáló Kádár-kockát építettek a miskolci diákok az okosházak versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","shortLead":"Nancy Goodman Brinker egykori szövetségesként írt Magyarországról. ","id":"20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a11411-c72e-4c73-9efe-3e7eac243363","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Visszaszolt_Kovacs_Zoltan_a_volt_budapesti_amerikai_nagykovetnek","timestamp":"2019. július. 31. 08:43","title":"Visszaüzent Kovács Zoltán a volt budapesti amerikai nagykövetnek, aki kétes hírűnek nevezte a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","shortLead":"Évente már nemcsak egyszer támadnak a sokak életét megkeserítő rovarok.","id":"20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c754b97-9fc0-4460-aef4-4ede9bfcf0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_A_poloskaknak_semmi_sem_szent_oszibaracktol_az_uborkaig_mindenhol_ott_vannak","timestamp":"2019. július. 31. 08:16","title":"Ezekben a hetekben fejlődik ki a poloskák második generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]