Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","shortLead":"Közben piaci pletykák terjednek arról, hogy a cég a \"legnagyobb befektető\" birtokába kerülhet - írja az mfor.hu.","id":"20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4bb5892-2bb9-489e-8f51-89722a233781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c7c168-dae5-4590-aaff-186220f38520","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Birosagi_vegrehajtas_indult_a_Hell_energiaital_gyartoja_ellen","timestamp":"2019. február. 16. 09:38","title":"Bírósági végrehajtás indult a Hell energiaital gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f1f79-5532-481f-926c-79bd08e24263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hand Solo, vagyis a 19 esztendős David Aguilar évek óta fejleszt működő robotkarokat, melyeket rendszerint be is mutat YouTube-csatornáján. Most elkészült az új verzió.","shortLead":"Hand Solo, vagyis a 19 esztendős David Aguilar évek óta fejleszt működő robotkarokat, melyeket rendszerint be is mutat...","id":"20190215_hand_solo_robotkar_mukar_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722f1f79-5532-481f-926c-79bd08e24263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d472c3d-77d7-437d-865d-7f5b6339dd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_hand_solo_robotkar_mukar_lego","timestamp":"2019. február. 15. 18:33","title":"Ez a fiatal spanyol fiú jobb alkar nélkül született, úgyhogy épített magának egyet – legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","shortLead":"Az Uniceffel közös kampányban Heléna arról vall, milyen tapasztalatokat él meg cigányként a színpadon és azon túl.\r

\r

","id":"20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91fa221c-f79b-4619-b9ed-a82bc9ae5ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e13870d-2e55-42de-8bf3-9db21f6243c2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Mosolyogj_vissza_ram__antirasszista_videot_kozolt_a_Parno_Graszt_enekesnoje","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"\"Mosolyogj vissza rám!\" - antirasszista videót közölt a Parno Graszt énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","shortLead":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","id":"20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc94ce3-e7c8-4c3a-9538-0296cbc52f8b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","timestamp":"2019. február. 15. 16:40","title":"Budapestre jöhet a Trónok harca sztárja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett kísérletsorozat részeként ezúttal egy szigonyt lőtt ki.","shortLead":"Újabb sikeres tesztet hajtott végre a brit RemoveDebris nevű műhold, ami az űrszemét eltakarítására tett...","id":"20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800c9ada-c1de-4211-af6f-343dd5ca2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de96fc98-b5c5-4c8b-b45d-fbd771bc6561","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_removedebris_urszemet_eltakaritasa_szigony_vilagur_fold_muhold","timestamp":"2019. február. 16. 14:03","title":"Videó: Szigonnyal lövöldöztek a britek az űrben, és jó okuk volt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a kampányelszámolásaik kapcsán. ","shortLead":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás...","id":"20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65ffac-6b53-47aa-8e2b-81d3bf85b11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","timestamp":"2019. február. 16. 11:05","title":"Videóval válaszolt a Párbeszéd az Orbán-rezsimnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és találkozni akar a 19 éves lánnyal.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és...","id":"20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e06940-f4ab-4259-8265-2b547a3bbcb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","timestamp":"2019. február. 15. 15:20","title":"Nagy Blankával már az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans is találkozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]