Európát akarja meggyőzni Boris Johnson miniszterelnök arról, hogy komolyan gondolja: kivezeti Nagy-Britanniát az Európai Unióból október 31-ig. A PR-kampány egyaránt szól a kontinensen élő brit polgároknak és a többi 27 tagállamnak, ahol még mindig nagyon sokan kételkednek abban, hogy lehet fájdalommentesen kilépni megállapodás nélkül. A Brexit ugyanis számtalan gyakorlati problémát felvet, például azzal kapcsolatban: mi lesz a határokon?

A legélesebb a helyzet az íreknél, ahol Írország és Észak Írország határa újra választóvonal lehet. Épp ezért a no deal Brexitre szánt 2,1 milliárd fontos keret felét Boris Johnson arra kívánja fordítani, hogy az észak-íreket, skótokat és walesieket valahogy lecsendesítse. Sokan közülük ugyanis szívesebben maradnának az Európai Unióban ahelyett, hogy belevágnának a nagy kalandba Boris Johnson bizonytalan vezetésével.

Boris Johnson lehet Nagy Britannia utolsó miniszterelnöke - így fogalmazta meg nyíltan a problémát Skócia első minisztere, akit a brit kormányfő személyesen sem tudott meggyőzni arról, hogy a no deal Brexit lehet a megoldás az ország problémáira. Nicola Sturgeon ehelyett új népszavazást szeretne, melyen a skótok eldönthetnék: akarnak-e olyan Nagy Britanniában élni, mely úgy hagyja el az Európai Uniót, hogy bevágja maga mögött az ajtót?

Lehet-e még tárgyalni Brüsszellel?

Boris Johnson többször is megerősítette, hogy csak akkor tárgyal, ha az Európai Unió nem ragaszkodik ahhoz a kilépési egyezményhez, amelyet Theresa May miniszterelnök írt alá, ám a brit alsóház háromszor is leszavazta. Hivatalosan az Európai Unió azon az állásponton van, hogy nincs mód a korábban elfogadott okmány megváltoztatására. De Boris Johnson jól ismeri az Európai Uniót: onnan tudósított mint újságíró és rendszeresen tárgyalt a vezetőkkel és diplomatákkal amíg külügyminiszter volt Theresa May kormányában.

Az Európai Unió – bár látszólag egységes álláspontot képvisel - ebben is megosztott. Ursula von der Leyen - mint Merkel kancellár bizalmi embere - a tárgyalások fontosságát hangsúlyozza. Más oldalról Emmanuel Macron francia elnök, aki Ursula von der Leyent a brüsszeli bizottság élére javasolta, az elutasítási front vezére.

A Johnson nagy PR-akciójára szánt pénz felér egy hollywoodi film reklámkiadásaival - állapítja meg a brüsszeli Politico, amely arról is beszámol, hogy a brit diplomaták is részesei a kampánynak mindenütt Európában. Nekik kell eladniuk Boris Johnson Brexit-tervét a gúnyosan kételkedő európai kollégáknak, akik ráadásul tisztában vannak vele: a Foreign Office embereinek jó része nem híve a Brexitnek és különösen nem a megállapodás nélküli kilépésnek.

Sajid Javid pénzügyminiszter mindenesetre tisztában van azzal, hogy az embereket elsősorban a hétköznapi problémák érdeklik. Például az, hogy megkapják-e az életmentő gyógyszerüket a gyógyszertárban vagy azt írják ki, hogy a no deal Brexit miatt az hiánycikk november elsejétől.

Ezért a Reuters hírügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzügyminiszter a Brexit-csomag legnagyobb tételét a gyógyszerellátás folyamatosságára szánja. Elég lesz-e ez a plusz 434 millió font erre? Senki sem tudja. Mindenesetre jól mutatja azokat a gondokat, melyekkel Nagy-Britannia azonnal szembekerül november elsején. Mi lesz a kikötőkben, a repülőtereken és a pályaudvarokon? Milyen lesz az új határ- és vámellenőrzés? Ez a második legnagyobb tétel az új pénzügyminiszter 2,1 milliárd fontos csomagjában. Megkezdődik határőrök és vámtisztek toborzása, de nyilvánvaló, hogy nagy lesz a felfordulás és sok lesz a probléma.

Take back Control!

Vedd vissza az irányítást - ez volt a Brexit-párti kampány fő jelszava, amelyet az a Dominic Cummings talált ki, aki most Boris Johnson főtanácsadója és a nagy európai PR-kampány fő menedzsere. Cummings kampányáról nemrég film is készült, ebből pontosan kiderül az a mechanizmus, amelynek lényege: akár hazugságokkal is fokozni az ellenérzéseket és félelmeket az EU-val szemben.

Benedict Cumberbatch megmutatta, hogy bármilyen hazugságot képes beadni a briteknek A Brexitről már csak azért sem könnyű mesélni, mert még mindig az orrunk előtt zajlik a történet, a végét sem tudjuk. A brit kilépési döntéshez vezető népszavazási kampányról viszont már készült egy film, a Brexit -Háborúban minden szabad erejét azonban éppen a valóság abszurditása adja. Vagy adná.

A tervek szerint a kampány augusztus közepén kezdődik és a hónap végén jut a csúcsra. Pontosan akkor, amikor a G7-csúcstalálkozót megrendezik Biarritzban. A PR kampány sok problémát elfedhet átmenetileg, de vajon megerősíti-e Boris Johnson pozícióját a csúcstalálkozón?

A többiek profik. Bár Trump és Macron a politikában újoncnak számít, de ők meg az üzleti életből jöttek. Az is van olyan jó iskola, mint a politika. Boris Johnson viszont a média világából érkezett. Erőssége is a PR, de ez a többieket aligha érdekli. Ők az iránt érdeklődhetnek: valóban tudja-e Boris Johnson, hogy hova akar eljutni? A Bloomberg arra figyelmeztette Őfelsége miniszterelnökét, hogy megállapodás nélküli brexit esetében a második száz nap még nehezebb lehet mint az első: a hard Brexit után hard landing következhet, vagyis kemény földet érés, amely katasztrófák esetében következik be. Ezt mindenki szeretné elkerülni, de olyan kormányossal, mint Boris Johnson nehéz lesz: nála ugyanis a PR működik, de minden más homályba vész.