Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök mindezt úgy kommentálta: \"előfordulnak ilyen problémák\".","id":"20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93f02f1-d440-4090-ba1f-acdcaa43424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73fff9c-0c75-45c5-805e-b787b4fe387e","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Megfojtottak_negy_rabot_a_brazil_bortonlazadas_utan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:14","title":"Megfojtottak négy rabot a brazil börtönlázadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","shortLead":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","id":"20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00679e8-7764-4323-9417-cc47f5f4ab46","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:14","title":"Döntött a bíróság, mennyit fizessen Katy Perry az ellopott dal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez, hogy megsegítsék az érintettet. \r

\r

","shortLead":"Egy váratlan haláleset és egy lakástűz okozta a példátlan tragédiasorozatot, a falu most gyűjtés rendez...","id":"20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0941e9-a4fe-4ab4-b166-40030c1a52ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed6337e-9429-4dbb-8742-d3d41c3d5625","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szuleit_es_egyetlen_gyereket_is_elvesztette_egy_honap_alatt_egy_simasagi_no","timestamp":"2019. július. 31. 19:46","title":"Szüleit és egyetlen gyerekét is elvesztette egy hónap alatt egy simasági nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszavonták egy bio gyártó egyik teáját, mert túl magas a THC-tartalma. ","shortLead":"Visszavonták egy bio gyártó egyik teáját, mert túl magas a THC-tartalma. ","id":"20190731_Tul_sok_THC_miatt_hivnak_vissza_egy_nemet_bioteat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9696c3-f627-4245-a578-1a036b085359","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Tul_sok_THC_miatt_hivnak_vissza_egy_nemet_bioteat","timestamp":"2019. július. 31. 16:17","title":"Túl sok THC miatt hívnak vissza egy német bioteát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek. A reptér üzemeltetése és vagyonkezelése könyv szerint több mint 700 milliárd forintot ér, az államnak elég lenne a felét megvenni, hogy irányító befolyása legyen, vagyis csak pár szuperstadion árát kellene leszurkolni.","shortLead":"2018-ban már komoly nyereséget termelt a ferihegyi reptér, amit a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek...","id":"20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d4b089-6b44-45a4-995d-529cb1df197b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4578f63c-3a47-4313-ba39-8babd621def7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_budapest_airport_liszt_ferenc_privatizacio_orban_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:35","title":"A kormány pár stadion árából visszaállamosíthatná a ferihegyi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Angliában.","shortLead":"Angliában.","id":"20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b417f17-897f-4633-a3c3-8cc39465d358","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:01","title":"Van remény: egy év alatt felére csökkent a szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","shortLead":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","id":"20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e822a0-d292-4671-8368-ce01b90e6685","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:45","title":"Rohamosan terjed a dengue-láz Nicaraguában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH szerint a jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot a bíróságokon, és csak elvi észrevételeket tett. Az OBH joggyakorlatát pedig nem bírálta.\r

\r

","shortLead":"Közleményben védekezik az Országos Bírósági Hivatal a GRECO-jelentésben megfogalmazott félelmekre, kritikákra. Az OBH...","id":"20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0d76d7-17b1-491f-9e2d-56f71b253862","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_OBH_a_Grecojelentes_nem_tart_fel_korrupcios_kockazatot_es_sokszor_feltevesekbol_indul_ki_nem_tenyekbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:33","title":"OBH: a GRECO-jelentés nem tárt fel korrupciós kockázatot, és sokszor feltevésekből indul ki, nem tényekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]