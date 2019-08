Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire vételára megelőzte a Virgil van Dijkért tavaly fizetett 75 millió fontot is.","shortLead":"Harry Maguire vételára megelőzte a Virgil van Dijkért tavaly fizetett 75 millió fontot is.","id":"20190802_A_Manchester_United_annyit_fizetett_Maguireert_amennyit_vedoert_meg_soha_nem_adtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ed1ff5-c803-4b80-9d9a-ffff627386f1","keywords":null,"link":"/sport/20190802_A_Manchester_United_annyit_fizetett_Maguireert_amennyit_vedoert_meg_soha_nem_adtak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 21:51","title":"A Manchester United annyit fizetett Maguire-ért, amennyit védőért még soha nem adtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cirkuszi előadás el is maradt.","shortLead":"A cirkuszi előadás el is maradt.","id":"20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0caaebe-5265-4098-9503-a060afdc6f35","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Lecsapott_a_vihar_az_Ordogkatlan_fesztivalra","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:07","title":"Lecsapott a vihar az Ördögkatlan fesztiválra - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9795d-7ec6-4ff5-87d6-32db00198799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémiai kutatóhálózatot vezető Maróth Miklós számára megtisztelő, ha Orbán Viktor miniszterelnök a barátjának nevezi, de erős túlzásnak tartja ezt a jelzőt. Szerinte a kormányzati cél, hogy hatékonyabbá váljon a rendszer, nem tartja elképzelhetőnek, hogy a miniszterelnöknek az MTA függetlenségéből és a kormánykritikából lett volna elege.","shortLead":"Az akadémiai kutatóhálózatot vezető Maróth Miklós számára megtisztelő, ha Orbán Viktor miniszterelnök a barátjának...","id":"20190802_Maroth_mta_elkh_orban_viktor_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e9795d-7ec6-4ff5-87d6-32db00198799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28512f0a-24a1-400c-850f-89f26912b16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Maroth_mta_elkh_orban_viktor_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:19","title":"Maróth: \"Olyan akadémikussal nem beszéltem, aki ne lenne híve a most zajló változásnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból az első évben is tizenöt darabos eladással számolnak. ","shortLead":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból...","id":"20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d485f94f-4d9f-4de9-98d6-f0f751efab8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:25","title":"Megérkezett James Bond kedvenc autómárkája is Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb órajellel is nagyobb teljesítményre képesek, mint a korábbi változatok.","shortLead":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb...","id":"20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72b670f-8632-4fa3-90d5-533fa620ebca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:03","title":"Nagyobb erő, kisebb fogyasztás: megjöttek az Intel 10. generációs processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","shortLead":"Nem is akárhogyan, a Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezeten át. ","id":"20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4047c81e-716d-4709-8b97-f7e4db7f6c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91045d27-de06-4268-a26e-22ab28975a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_DelKoreaban_szokott_egy_eszaki_katona","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:28","title":"Dél-Koreába szökött egy északi katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar fővárosban. ","shortLead":"A finn pilóta a hóban történő Forma 1-es versenyzésről, a villanyautókról és a kutyájáról is mesélt a magyar...","id":"20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d76355-af99-4012-8bcf-b6fa18c8b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2487c4c6-f0e0-4e56-97f7-b7ef6c32aa81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190802_hamilton_gyogyul_de_bottasszal_talalkoztunk_a_mercedes_budapesti_partyjan","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:41","title":"Jöhet a hóban F1-ezés: Hamilton gyógyul, de Bottasszal találkoztunk a Mercedes budapesti partyján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]