[{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google a mesterséges intelligencia segítségével előzné meg a tragédiát.","shortLead":"Az akut veseelégetlenség akár néhány óra leforgása alatt is életveszélyes állapotot idézhet elő a betegben. A Google...","id":"20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2212fd3-a465-4243-bc7c-026d65e6955b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_google_mesterseges_intelligencia_akut_veseelegtelenseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Életeket menthet a Google új mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","shortLead":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","id":"20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e1c1d2-3437-4c4f-bad3-988d9bce9b19","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:24","title":"Ed Sheeran egy évtizedes U2-rekordot megdöntve érkezik a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint a liberális média hazudik, ő soha nem mondta, hogy 10-15 milliárdból kijönne a budapesti szupercsarnok. Tény, amikor Kocsis az építkezések költségéről beszélt, még nem volt képben a budapesti szuperaréna terve, de a hibát az MTI követte el, a tudósítását átvevő sajtóorgánumok, köztük a kormányoldali lapok cikkeiben a mai napig ez a verzió olvasható.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint a liberális média hazudik, ő soha nem mondta, hogy 10-15 milliárdból...","id":"20190802_MKSZ_hamis_sajtokampany_resze_hogy_1015_milliardbol_kijonne_a_kezilabda_Ebre_epulo_szupercsarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba8c3b8-1b4b-4fb5-9b7c-025c40f659ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_MKSZ_hamis_sajtokampany_resze_hogy_1015_milliardbol_kijonne_a_kezilabda_Ebre_epulo_szupercsarnok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:39","title":"Hazugsággal vádolja Kocsis Máté a \"liberális sajtót\" a szupercsarnok drágulása miatt, de az MTI a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","shortLead":"Több tízmillió forint értékben kötöttek szerződéseket májusban.","id":"20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d8e890-3f93-4418-bef6-c99cf559d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16888daa-3171-4959-b8d5-9a5d3db80b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Ujabb_amerikai_lobbicegekkel_szerzodott_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:15","title":"Újabb amerikai lobbicégekkel szerződött a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","shortLead":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","id":"20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c12cd6-3da0-497a-a3ed-de67f14016e7","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:50","title":"\"Zsuzsa az első igazi szerelem az életemben\" – nyilatkozott Demcsák Zsuzsa indiai férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség a munkájukat, miként fejlődött a településük 2014 és 2020 között. Ebből tervez kampányt a kormány. ","shortLead":"Levelet küldtek a Pénzügyminisztériumból, arra kérik a polgármestereket – ellenzéki városvezetőket is –, hogy segítség...","id":"20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a769740-ae9a-4515-b1ea-5a135f7aa099","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Unios_penzbol_kampanyolhat_az_onkormanyzati_valasztas_elott_a_Fideszkormany","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:13","title":"Uniós pénzből kampányolhat az önkormányzati választás előtt a Fidesz-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","shortLead":"Egy időközi képviselő-választás az oka. ","id":"20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28364238-31b3-4aed-a38e-52cb5815c17d","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Boris_Johnson_kormanyfo_brit_parlament","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:03","title":"Egyfősre csökkent Boris Johnson kormányfő többsége a brit parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","shortLead":"Több tucat notebooktípusa garanciáját hosszabbította meg egy csapásra jelentősen az Acer.","id":"20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45705f25-c44b-4e94-9a63-e4dda9f9bc75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_acer_laptopok_notebook_3_ev_garancia","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:33","title":"Hasznos újítást jelentett be az Acer, mostantól minden új laptopra érvényes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]