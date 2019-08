Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb platformokon bizonyíthat.","shortLead":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb...","id":"20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed76c504-cd34-4635-8a01-db2a845f2a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:03","title":"Újabb gépekre jöhet ki a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták a figyelmeztetést.\r

","shortLead":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták...","id":"20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dced45-d27c-47b7-94a9-6f8b72413c80","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Szombaton is bárhol lehetnek zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Értékes sparos vásárlási utalványok terjednek az interneten. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók.","shortLead":"Értékes sparos vásárlási utalványok terjednek az interneten. Egyetlen probléma van velük: semmire nem jók.","id":"20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39566789-74e7-4f14-bcf7-dc1616365fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e48a24-f940-4692-b74a-743059d861aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_spar_vasarlasi_utalvany_kupon_25000_forint_atveres","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:03","title":"Figyelmeztetést adott ki a SPAR: be ne dőljön, ha ilyet lát a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","shortLead":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","id":"20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd03ddc-e69c-47db-8bf7-58701fd505f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:24","title":"Ferencváros: válaszolt Baranyi Krisztina Jancsó Andrea ötletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizonyossá vált, hogy nincs életben a múlt héten elrabolt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra Macesanu, miután az igazságügyi orvostani intézet által végzett DNS-vizsgálat kimutatta, hogy az ő elszenesedett csontjait találták meg a gyanúsított házában.","shortLead":"Bizonyossá vált, hogy nincs életben a múlt héten elrabolt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett...","id":"20190803_A_15_eves_roman_kislany_maradvanyait_talaltak_meg_a_gyilkos_hazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa11a05b-b365-4294-af1c-d3189dfce7ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_A_15_eves_roman_kislany_maradvanyait_talaltak_meg_a_gyilkos_hazaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:50","title":"A 15 éves román kislány maradványait találták meg a gyilkos házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","shortLead":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","id":"20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d7926e-3fc4-4170-8e34-d4362db22ff0","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:14","title":"Húsz éve lenyelt fogkefét operáltak ki egy kínai férfi hasüregéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa4eba-f4cc-4248-9c19-5be32ce86cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:35","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ae313-b5c9-47cd-a8c5-d5d89580cd19","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:05","title":"Alig 400 millió forintért hirdetnek egy piramisos-gombaházas termálfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]