[{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát és mindenkire vonatkozó szabályokat akarják megerősíteni. ","shortLead":"Nem véletlenül mentek neki Orbánék a finneknek, akik a soros EU-elnökségük alatt pont a jogállamiságot, a demokráciát...","id":"20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574bb1de-b3ca-447d-8915-aab91da42cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Volt_finn_nagykovet_Magyarorszag_az_Unio_egyik_legkorruptabb_orszaga","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:05","title":"Volt finn nagykövet: Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sérültek állapota válságos. ","shortLead":"A sérültek állapota válságos. ","id":"20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0eb16-53a6-42c8-8429-fc48f46f7b44","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Húsz halottja van az El Pasó-i lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","shortLead":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","id":"20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76518fb2-6cce-4d0f-86b6-1e469cb49239","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:15","title":"Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet nyert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel - számolt be a The New Yorker című hetilap.\r

","shortLead":"Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminisztert a múlt hónapban meghívták a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump...","id":"20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2286eba7-e5d9-4d18-80d6-e6fd555f2a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Meghivtak_az_irani_kulugyminisztert_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:12","title":"Meghívták a Fehér Házba az iráni külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak idején. Eddig kevéssé ismert részleteket tár fel a Spotifyról egy nemrég megjelent svéd könyv.","shortLead":"A világ jelenlegi legnagyobb zenestreaming szolgáltatása még a mai sikereket is felülmúló terveket dédelgetett annak...","id":"20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819f313e-96bf-486b-b4ee-1b32701749a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_spotify_inifran_konyv_spotify_untold_sztori","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:03","title":"Kevesen tudják: a Spotify meg akarta buktatni a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","shortLead":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","id":"20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236b5d3b-6e4a-4c79-b12b-58b6c33d8989","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:27","title":"Engedély nélkül tartottak fegyvereket, lecsapott rájuk a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég szerint nem általános a probléma.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég...","id":"20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf0687-f3b7-4b91-a560-9fa657f36a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:03","title":"Mi történik a Balatonnál a mobilinternettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]