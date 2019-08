Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s belépővel. De hogy hányszor volt ezzel a kártyával a Parlamentben, illetve mire használta ezt, arról az MSZP-nek és Mesterházy Attilának fogalma sincs.","shortLead":"Bessenyei István a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Sarka Kata férje. Tizenegy évig járhatott a Parlamentbe MSZP-s...","id":"20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f7c074-7dab-4dc9-bcdb-d84a02728868","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Mesterhazy_Attila_allando_parlamenti_belepot_adott_a_Rogancsaladdal_uzletelo_milliardosnak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:40","title":"Mesterházy Attila állandó parlamenti belépőt adott a Rogán-családdal üzletelő milliárdosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy újságírót hívtak meg az eseményre, azt ígérték nekik, hogy interjút is készíthetnek a színésszel, de erre végül nem kaptak lehetőséget. ","shortLead":"Négy újságírót hívtak meg az eseményre, azt ígérték nekik, hogy interjút is készíthetnek a színésszel, de erre végül...","id":"20190805_Kevin_Spacey_gorog_szobor_verset_szaval_Roma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff16fe8-210c-4731-8e02-f6fd11083e0e","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Kevin_Spacey_gorog_szobor_verset_szaval_Roma","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:42","title":"Két év után után újra a nyilvánosság elé állt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni, visszahívni vagy bármiféle módon manipulálni\". ","shortLead":"Az elnöki rendelet értelmében a kormányzat javait, értékpapírjait nem lehet az országból \"átutalni, kivinni...","id":"20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15368ad6-feea-4390-949d-31b9d9135130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_venezuela_nicolas_maduro_juan_guaido_donald_trump_vagyon_zarolas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:05","title":"Zároltatta a venezuelai kormány minden vagyonát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán a Mercedes húzott egy nagyon okosat, és Lewis Hamilton néhány körön belül gyakorlatilag állva hagyta a Red Bull holland pilótáját. \r

","shortLead":"Jó ideig nem tűnt kérdésesnek, hogy a pole pozícióból induló Max Verstappen megnyeri a 34. Magyar Nagydíjat, aztán...","id":"20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff787e-b0d8-4f5e-943b-6e4fa62ade25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efd3cb1-03ed-4796-a84f-62453ca48df5","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Raijeszte_Max_Verstappen_Lewis_Hamiltonra_Magyar_Nagydij_eloben","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:00","title":"Egy kerékcsere mindent eldöntött a Hungaroringen: Lewis Hamilton ismét győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap, hogy az Egyesült Államokban \"nincs helye a gyűlöletnek\". ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök a minapi tömeggyilkosságokkal kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva kijelentette vasárnap...","id":"20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a130e-3ffe-4f44-9760-44e53b2b7278","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Trump_Nincs_helye_a_gyuloletnek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:14","title":"Trump: Nincs helye a gyűlöletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu nacionalista kormány hétfőn bejelentette: visszavonják Dzsammu és Kasmír szövetségi állam különleges státuszát, gyakorlatilag megvonva a vitatott fennhatóságú térség nehezen kivívott – és máig törékeny – autonómiáját.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu...","id":"20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ed0f2-b987-4934-a4ef-1b40571963a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:30","title":"Kijárási tilalom, evakuált turisták, letartóztatott vezetők: India gyakorlatilag megszállta Kasmírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","shortLead":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","id":"20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28568e37-3230-4530-a83f-93b877dbc7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:25","title":"Robogós karambolozott egy őzzel Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","shortLead":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b1e9-c0e2-480f-8362-91b9055d6ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:37","title":"Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, mert terrorizálta társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]