Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó olyan mobil kiadására készül, amely ezt a felületet használja.","shortLead":"Nem kizárólag televízión fut majd a Huawei HongMeng nevű rendszere, legalábbis ez tűnik ki abból, hogy a kínai gyártó...","id":"20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b7faa3-dedc-4892-91da-2d60a5bc69b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_hongmeng_operacios_rendszer_huawei_mobiltelefon","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:33","title":"Új mobilt ad ki a Huawei, de nem Android lesz rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","id":"20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e0f4f8-6fb0-4c83-9f95-bf2fb8e9860b","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:28","title":"Besárgult a fél ország, érkeznek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül. A végeredmény rendkívül látványos lett.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül...","id":"20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6420-48db-49a3-8e41-fa35e26678f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:33","title":"Lenyűgöző legós fotókat készített egy magyar fotós a Stranger Thingsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","shortLead":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","id":"20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc6926-a95f-4ac9-ba57-63b606cc0788","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:14","title":"Először nyerte meg nő az egyik legkeményebb kerékpáros versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","shortLead":"Augusztus 24-én már kezdődik a kampány. ","id":"20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe215c03-8721-4bf0-84e4-e75a710fd5e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Nyilvantartasba_vettek_az_ellenzeki_partok_tobbseget_az_oszi_valasztasra","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:49","title":"Nyilvántartásba vették az ellenzéki pártok többségét az őszi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu nacionalista kormány hétfőn bejelentette: visszavonják Dzsammu és Kasmír szövetségi állam különleges státuszát, gyakorlatilag megvonva a vitatott fennhatóságú térség nehezen kivívott – és máig törékeny – autonómiáját.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu...","id":"20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ed0f2-b987-4934-a4ef-1b40571963a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:30","title":"Kijárási tilalom, evakuált turisták, letartóztatott vezetők: India gyakorlatilag megszállta Kasmírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is száműznek. ","shortLead":"Újratölthető kulacsot kell vennie mindenkinek, aki vizet akar tölteni. Minden más egyszer használatos műanyagot is...","id":"20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158016ce-4290-4394-bf3d-4c36324cbf48","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Leszamolnak_a_muanyag_palackokkal_a_San_Franciscoi_repteren","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:29","title":"Leszámolnak a műanyag palackokkal a San Franciscó-i reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymást követő számok azonban többször is.","shortLead":"Egymást követő számok azonban többször is.","id":"20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d166dc9-f6b4-4d31-abd1-a6f46f434fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:02","title":"Semmiféle hatos nem volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]