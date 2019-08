Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos, ezért mindent elárasztó LED-világítás.","shortLead":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos...","id":"201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d4d48-1068-460a-bf88-00e2e3967234","keywords":null,"link":"/tudomany/201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:30","title":"A gyerekekre kifejezetten káros lehet, ha rossz LED-izzót választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","shortLead":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","id":"20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c9cd59-df05-4f53-892c-3b207ce8d694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:46","title":"340 milliónyi támogatást kértek a történelem dicső pillanatainak bemutatására a kulturális tao helyetti pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges alkotmányos státusát, és közölte, Új-Delhi lépése nagyon komoly következményekkel fog járni. Egyben felszólította a világ országait, hogy bírják Indiát jobb belátásra.\r

\r

","shortLead":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges...","id":"20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f708ff-4785-4cb6-9843-5defd5ae6f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:48","title":"Pakisztán megfenyegette Kasmír miatt Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","shortLead":"Clauvino da Silva parókát és gumimaszkot is felvett, de a terv elbukott.","id":"20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4c83e-ada8-42ae-a4a0-1d203b7102a6","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Sajat_lanyanak_maszkirozta_magat_egy_brazil_bandavezer_hogy_megszokjon_a_bortonbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:55","title":"Saját lányának maszkírozta magát egy brazil bandavezér, hogy megszökjön a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","shortLead":"Kedden repülővel szállították vissza Magyarországra, és átadták a hatóságoknak.","id":"20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0c596-fc70-4773-a527-fa846cb35132","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elfogtak_a_masik_vittulas_verekedot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:18","title":"Elfogták a másik vittulás verekedőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják az elkövetőt.","shortLead":"Azt remélik, hogy az új DNS-vizsgálati technikáknak köszönhetően az eltelt hosszú idő ellenére is azonosítani tudják...","id":"20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2da617c7-dfe8-42b1-a87b-3780050b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ff72f-a10d-49b9-a48c-da593545bc7f","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Exhumaltak_Izraelben_egy_37_eve_meggyilkolt_kislanyt_hogy_megtalaljak_az_elkovetot","timestamp":"2019. augusztus. 06. 21:02","title":"Exhumáltak Izraelben egy 37 éve meggyilkolt kislányt, hogy megtalálják az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új formája az iPhone-okba.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új...","id":"20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c1dd6-e0a5-4079-83f6-bec42645a0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:03","title":"A kijelző alá rejti az iPhone ujjlenyomat-olvasóját az Apple – 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]