[{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","shortLead":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","id":"20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31959f61-8ac7-4194-9047-9274ee3096f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:36","title":"Egyméteres ős-óriáspapagáj maradványait találták meg Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","shortLead":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","id":"20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8134a3-213c-46ab-aa0d-0b64ca0dd6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:48","title":"Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","shortLead":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","id":"20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11ef34-d2ac-4f12-a00e-d24d752b501b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:09","title":"Szarvason két fideszes és egy egykori fideszes is elindulhat polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz méteres kakaskodás balesettel, majd tettlegességgel zárult.","shortLead":"Az Adriai-tengerhez tartó szlovák sofőr került összetűzésbe egy magyar teherautó sofőrrel Szombathelyen. A több száz...","id":"20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a66258-57bc-44fe-8d12-c2c39bb7e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caceb1f-c9ea-4a50-86ce-80dc28efb5aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Lakoautos_es_teherautos_esett_egymasnak_egy_korfogalomban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:06","title":"Lakóautós és teherautós esett egymásnak egy körfogalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán a LibreLogo makróra van szükség.","shortLead":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán...","id":"20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58e30cf-41ee-4558-bb0f-579cbac7d24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:03","title":"Ha ingyenes Office van a gépén, vigyázzon, most könnyen bekaphat egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64798596-089c-4a62-a005-d7c33b232a42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudtak ellenállni a sok tízezer forintos szurkolói termékeknek.

","shortLead":"Nem tudtak ellenállni a sok tízezer forintos szurkolói termékeknek.

","id":"20190807_Elfogtak_a_Hungaroring_fosztogatoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64798596-089c-4a62-a005-d7c33b232a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe6125d-509e-4487-9c2f-507496949548","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Elfogtak_a_Hungaroring_fosztogatoit","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:02","title":"Elfogták a Hungaroring fosztogatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","shortLead":"Egy póznára \"kötözte\" legújabb művét Kolodkó Mihály. ","id":"20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a61405-7572-46aa-8f25-201cfa45f5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c356ee5-e3c4-44a2-a6ec-25ac80696137","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Uj_miniszobor_Budapest_Simpson_Kolodko_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:05","title":"Új miniszobra van Budapestnek: egy Simpson-figura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","shortLead":"Hétfőn délután fotózták le a pár másodpercig tartó jelenséget. ","id":"20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a4d9a19-a33c-427b-8fb8-463150969c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8854f103-0fa6-493b-a71e-6a33bd074341","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Minitornado_volt_a_Velenceitonal__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:08","title":"Minitornádó volt a Velencei-tónál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]