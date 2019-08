Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","shortLead":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","id":"20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0995b15-1448-4003-bc25-11da64722140","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:22","title":"Milliók rémálma történt meg ezzel a kínai kisfiúval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","shortLead":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","id":"20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d659a36-9abd-4408-97fe-25b2f77855d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:03","title":"Megtalálta a Microsoft, hol próbálkoznak most támadással az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember feneke óriásplakátokon. Nem a Coca-Cola az első vagy egyetlen cég, amely társadalmilag fontos témát karolt fel egy reklámkampányban, sőt a nagy márkáknak kifejezetten megéri, ha termékeikhez mélyebb szociális üzenetet is társítanak. Ügyes és félresikerült, bátor és botrányos, de az embereket minden esetben erősen megmozgató reklámokat gyűjtöttünk össze. ","shortLead":"Meleg párok forró csókjai egy vodka társaságában, szexuális zaklatás egy borotva reklámjában és egy HIV-fertőzött ember...","id":"20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f091ea-1d20-415f-943f-ce3e608e2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e307f0-d8df-4338-920b-5cd72c46b158","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Megis_hogy_mereszelik__reklamok_amelyek_a_Coca_Cola_plakatjainal_is_nagyobbat_szoltak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:37","title":"Mégis, hogy merészelik? – reklámok, amelyek a Coca-Cola plakátjainál is nagyobbat szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az: a nehezen elpusztítható élőlények vajon életben maradtak-e az űreszköz becsapódása után.","shortLead":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az...","id":"20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558325e9-a655-479e-a21d-d9ba4b32ebb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:03","title":"Hadseregnyi élőlény kerülhetett a Holdra egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald...","id":"20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ae3ad-6898-416f-a874-53b18b979a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:33","title":"Trump máris megtalálta a hétvégi lövöldözések mögötti okokat: videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","shortLead":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","id":"20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c00d067-35df-41a8-9c19-626c77657efb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:03","title":"Kikérdeznék az amerikai politikusok a 8chan tulajdonosát a tömeggyilkos fórumozók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","shortLead":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","id":"20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31959f61-8ac7-4194-9047-9274ee3096f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:36","title":"Egyméteres ős-óriáspapagáj maradványait találták meg Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban.","shortLead":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint...","id":"20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af347c-4b73-45ad-a9bf-f86ed69dd31e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:31","title":"A NAV 200 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]