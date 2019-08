Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f134ece-8391-42ae-ab25-f5d0417123f2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Augusztus 16-22. között tartják a mobilitási hetet, témája a gyaloglás lesz.","shortLead":"Augusztus 16-22. között tartják a mobilitási hetet, témája a gyaloglás lesz.","id":"20190815_A_legosibb_szarazfoldi_kozlekedesi_forma_lesz_az_idei_mobilitasi_het_kozeppontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f134ece-8391-42ae-ab25-f5d0417123f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07d42a7-9d1b-488e-80cb-05c88bf8b36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_A_legosibb_szarazfoldi_kozlekedesi_forma_lesz_az_idei_mobilitasi_het_kozeppontjaban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:06","title":"A legősibb szárazföldi közlekedési forma lesz az idei mobilitási hét középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mi kis falunk alkotóinak új sorozatában rendőrökön szórakozhatunk majd.","shortLead":"A Mi kis falunk alkotóinak új sorozatában rendőrökön szórakozhatunk majd.","id":"20190816_Tedd_le_Tedd_le_te__Itt_a_Jofiuk_hosszu_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfc62d3-93db-4971-a3ac-d9434f4f5bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Tedd_le_Tedd_le_te__Itt_a_Jofiuk_hosszu_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:23","title":"Tedd le! Tedd le te! – Itt a Jófiúk hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő versenyen - közölték szerdán a helyi hatóságok.","shortLead":"Meghalt egy férfi az Egyesült Államokban, a kaliforniai Fresnóban nem sokkal az után, hogy részt vett egy tacoevő...","id":"20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562f0e12-ce73-4e25-ad34-4e41e0fd899f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f2667-5a2a-40dc-9252-0d81a074523f","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_tacoevo_verseny_resztvevoje_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:38","title":"Meghalt egy tacoevő verseny résztvevője az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f9346d-de43-471d-9766-8a67bbf5b520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerencsére senki sem sérült meg abban a szerdai balesetben, amelyben egy elektromos Alpha Electro G2-vel kellett kényszerleszállást végrehajtani.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg abban a szerdai balesetben, amelyben egy elektromos Alpha Electro G2-vel kellett...","id":"20190815_norvegia_elektromos_repulogep_alpha_electro_g2_avinor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f9346d-de43-471d-9766-8a67bbf5b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa31fa3-421d-4f2b-8099-a0b98547ad3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_norvegia_elektromos_repulogep_alpha_electro_g2_avinor","timestamp":"2019. augusztus. 15. 20:03","title":"Balesetet szenvedett egy elektromos repülőgép Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön mutatták be Berlinben.","shortLead":"Átalakítják a közúti közlekedés szabályait Németországban, a KRESZ tervezett új elemeit augusztus 15-én, csütörtökön...","id":"20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebdba5c-e075-420e-91b4-ffc687c246d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_KRESZreform_a_duplaparkolo_autosok_30_ezer_forintos_birsagra_szamithatnak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:59","title":"KRESZ-reform: a duplaparkoló autósok 30 ezer forintos bírságra számíthatnak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónapja igyekezett ködösíteni, egy hete viszont elismerte az Emmi, hogy helytálló volt júliusi értesülésünk, és tényleg részt vesz a nemzeti alaptanterv átdolgozásában a Horthyért és antiszemita szerzőkért rajongó Takaró Mihály. Hiába próbáltunk azonban többet megtudni az irodalomtörténész megbízásáról: az Emmi kerek perec tagadja, hogy köze lenne hozzá, a háttérintézményeire mutogat, azok viszont egybehangzóan a minisztériumra mutogatnak vissza. ","shortLead":"Egy hónapja igyekezett ködösíteni, egy hete viszont elismerte az Emmi, hogy helytálló volt júliusi értesülésünk, és...","id":"20190816_Tovabb_titkolozik_az_Emmi_Takaro_Mihalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a7745-5c66-468a-beae-d903d52bd65f","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Tovabb_titkolozik_az_Emmi_Takaro_Mihalyrol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:30","title":"Tovább titkolózik az Emmi Takaró Mihályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","shortLead":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","id":"20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86717f2-b018-4daf-8aca-134ec72d85e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:40","title":"„Minden a tervek szerint halad” – írták az Auróra bezárásáról Józsefváros polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az idős pár és a kutyájuk is megsérült.","shortLead":"Az idős pár és a kutyájuk is megsérült.","id":"20190816_Varanusz_tamadott_meg_egy_idos_part_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c81c524-0ee2-4e6a-9265-ae7dce3053e4","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Varanusz_tamadott_meg_egy_idos_part_Ausztraliaban","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:56","title":"Varánusz támadott meg egy idős párt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]