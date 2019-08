Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9286ba6d-3c0d-4115-9332-78220383ca51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wolfgang Fasching osztrák extrém kerékpáros útja Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát aludt.","shortLead":"Wolfgang Fasching osztrák extrém kerékpáros útja Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát...","id":"20190816_Tiz_nap_husz_ora_es_47_perc_alatt_tekerte_at_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9286ba6d-3c0d-4115-9332-78220383ca51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d260cbdc-976e-4653-a144-c5c11482f9d5","keywords":null,"link":"/sport/20190816_Tiz_nap_husz_ora_es_47_perc_alatt_tekerte_at_Europat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:07","title":"Tíz nap, húsz óra és 47 perc alatt tekerte át Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79aff-eeeb-4192-a72e-d18986d0ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:40","title":"Marabu FékNyúz: Kalózok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59cbbfb-5c0b-40cf-ba49-0fcf61e7c1ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frissítette az étkezésről szóló előírásait a modern kor kívánalmai szerint az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. Vannak benne furcsaságok.","shortLead":"Frissítette az étkezésről szóló előírásait a modern kor kívánalmai szerint az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus...","id":"20190817_mormon_eloiras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59cbbfb-5c0b-40cf-ba49-0fcf61e7c1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0703447c-4d0c-47b9-838d-f29145ac3eda","keywords":null,"link":"/elet/20190817_mormon_eloiras","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:36","title":"Mi is kávé és mi is tea? A mormon egyház megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Open Arms a Földközi-tengeren hányódó bevándorlókat vett fel, akiket több mint két hete nem engednek kiszállni.","shortLead":"Az Open Arms a Földközi-tengeren hányódó bevándorlókat vett fel, akiket több mint két hete nem engednek kiszállni.","id":"20190817_Pattanasig_feszult_a_helyzet_az_olasz_partoknal_veszteglo_mentohajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac09af-8a7a-4783-b7c1-e7282ea7b407","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Pattanasig_feszult_a_helyzet_az_olasz_partoknal_veszteglo_mentohajon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 16:35","title":"Pattanásig feszült a helyzet az olasz partoknál veszteglő mentőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó induló tűnt fel a jelöltek között, aki azonban kiállása előtt nem takarított ki alaposan maga után a Facebookon. Bár egyik legjobb gyerekkori barátja pont a Fidesz városi kampányfőnöke, ez állítása szerint csak véletlen. ","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti időközi választás névdublőrei helyett most egy magát önállónak, függetlennek és civilnek mondó...","id":"20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2029f4f-acf1-49db-bf39-921f402ecf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a2c8ca-958b-4f19-a4ae-f0ef726c13c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Megint_aljelolttel_probalkozik_a_Fidesz_Miskolcon","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:00","title":"Megint felbukkant egy furcsa független jelölt Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos pénzügyi feltételeken kívül új politikai kritériumokat is kiagyaltak, ezeket pedig pokoli nehéz lesz teljesíteni.","shortLead":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos...","id":"20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c78e-0621-4087-92aa-b222910bf935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:00","title":"A horvátok is lehagynák Magyarországot az euróbevezetéssel, csak van egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új bizonyítékokat egy kutatócsoport.","shortLead":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új...","id":"20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee26a019-35fd-44b9-83a2-094e98f06bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:27","title":"Új bizonyítékok az orosz hadsereg részvételére az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]