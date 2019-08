Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","shortLead":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","id":"20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4123d31f-9dd5-4874-8309-de8d3f86412d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:30","title":"Kisebb tűz keletkezett az egyik tűzijátékos uszályon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük szerint már idén visszaesés lehet.\r

\r

","shortLead":"A lassuló amerikai gazdaság 2021-re recesszióba fordul, egyre több amerikai közgazdász vélekedik így. Egy részük...","id":"20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e794f-db3c-40de-8c21-38aafdd2127d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190819_Egyre_tobb_amerikai_kozgazdasz_var_recessziot_2021re","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:38","title":"Egyre több amerikai közgazdász vár recessziót 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332","c_author":"","category":"sport","description":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","shortLead":"2020-ban döntenek majd végül, melyik ország rendezheti. ","id":"20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83622ef-e949-4bf0-ba4c-f531b4400332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d280d2-3bb9-4120-b17f-92b12d3cff5d","keywords":null,"link":"/sport/20190819_10_orszag_akarja_a_noi_foci_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:50","title":"10 ország is megrendezné a 2023-as női foci-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég. A lángok már a nagy sziget észak-nyugati részén lévő Tamadaba nemzeti parkot is elérték.","shortLead":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég...","id":"20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239fa5c2-267d-4581-a9de-5af01ac5ef87","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:14","title":"Környezeti tragédia a Kanári-szigeteki tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","shortLead":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","id":"20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba1a08-4790-4a35-bf6c-14fd9edf89cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:50","title":"37 fokban ünnepelhetünk holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt olyan kutya, amely Biatorbágytól a Füvészkertig rohant félelmében. \r

\r

","shortLead":"Mi a teendő, ha meg akarjuk védeni háziállatunkat a tűzijáték ártalmaitól? Egy állatvédő oldal tanácsokat ad. Volt...","id":"20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62ab3a3-b47a-4f63-94bd-8ea13ce2885f","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Vannak_akik_rettegnek_az_augusztus_20i_tuzijatektol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:58","title":"Vannak, akik rettegnek az augusztus 20-i tűzijátéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]