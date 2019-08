Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utóbbit a szakértő szerint maszkban ajánlatos felhelyezni, a bontása pedig még nagyobb körültekintést igényel.","shortLead":"Utóbbit a szakértő szerint maszkban ajánlatos felhelyezni, a bontása pedig még nagyobb körültekintést igényel.","id":"20190829_Ovintezkedesek_nelkul_dobaltak_le_a_Soroksari_uti_haz_tetejerol_a_cserepet_es_a_kozetgyapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d6f4b-791e-444d-a60b-d46424855784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33412cc8-fe9b-4e3c-80e6-511f95ad9de8","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ovintezkedesek_nelkul_dobaltak_le_a_Soroksari_uti_haz_tetejerol_a_cserepet_es_a_kozetgyapotot","timestamp":"2019. augusztus. 29. 08:04","title":"Óvintézkedések nélkül dobálták le a Soroksári úti ház tetejéről a cserepet és a kőzetgyapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","shortLead":"Hármas karambol, árokba borulás, szalagkorlátnak ütközés egy órán belül autópályáinkon.\r

\r

","id":"20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b83656-32ae-45c1-9b23-f79f3eb1e460","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Rengeteg_a_baleset_harom_autopalya_is_erintett","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:26","title":"Rengeteg a baleset, három autópálya is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként is, sok dolgot nem vett meg neki, csak az esküvőjük után lett kicsit adakozóbb.","shortLead":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként...","id":"20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e706cf8f-b7ff-4907-adf1-7247a99588e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:53","title":"Vajna Tímea: Előfordult, hogy Andy megdorgált, mert túl sokat költöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","shortLead":"Nem engedték közvetíteni a Mérce újságíróját az önkormányzati ülésről, a telefont is megpróbálták elvenni tőle.","id":"20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bfb3e2-c637-40aa-99f6-78118482359b","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Egy_perc_alatt_lezavartak_az_onkormanyzati_ulest_ahol_a_79_evesen_kilakoltatott_ferfi_ugye_is_elokerult_volna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:07","title":"Egy perc alatt lezavarták az önkormányzati ülést, ahol a 79 évesen kilakoltatott férfi ügye is előkerült volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","shortLead":"Két egyszerű piktogram, ami az okostelefonokkal és fülhallgatókkal terhelt világunkban igen fontos szerepet játszhat.","id":"20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac41eb6-2f85-4e4d-b3a8-13a9131062a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_a_nap_fotoja_eletmento_is_lehet_az_otletesen_kiegeszitett_pecsi_zebra","timestamp":"2019. augusztus. 30. 10:21","title":"A nap fotója: életmentő is lehet az ötletes pécsi zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban - közölte Veracruz szövetségi állam ügyészi hivatala. Később az állam kormányzója hozzátette, hogy a tüzet szándékosan okozták, feltehetőleg gyújtópalackokkal, és utalt arra, hogy bűnbandák közötti leszámolás történt.","shortLead":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban...","id":"20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7142e1c1-30ec-41c1-9eaa-6ec359cdd8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:31","title":"23 halott egy mexikói bárban pusztító tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696d734-16a3-4069-866b-0a92b8d8be7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római korban nagyon magas volt a gyermekhalálozás, de a szülők láthatóan gondozták a sírokat. ","shortLead":"A római korban nagyon magas volt a gyermekhalálozás, de a szülők láthatóan gondozták a sírokat. ","id":"20190828_Tobb_tucat_csecsemosirt_talaltak_egy_francia_asatason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5696d734-16a3-4069-866b-0a92b8d8be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71a5b5c-9738-4000-a49b-d0c3e31aa0cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Tobb_tucat_csecsemosirt_talaltak_egy_francia_asatason","timestamp":"2019. augusztus. 28. 21:23","title":"Tucatnyi csecsemősírt találtak egy francia ásatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]